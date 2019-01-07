Рождественский турнир в Минске подтвердил мастерство его хозяев

В хоккее, как и вообще в спортивных баталиях, заточенность на победу - уже половина успеха. В этом убедились белорусские болельщики на большой площадке "Чижовка-арены" после победы 7 января команды президента Беларуси над своими традиционными соперниками из Союзного государства в итоговой встрече XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея.

В финале турнира Беларусь и Россия встретились в 13-й раз за 15 лет проведения соревнований. Окончательный счет матча - 8:5 в пользу хозяев поля. Местные комментаторы отмечали, что с первых минут встречи гости оказались обескуражены стартовым натиском хозяев площадки. Белорусы уже на первой минуте встречи дважды поразили ворота оппонентов.

Сначала защитники не уследили за Ярославом Чуприсом, а спустя несколько секунд с передачи Александра Лукашенко преимущество в счете увеличил Даниэль Корсо - 2:0. Третью шайбу хозяева площадки забросили под занавес первых двадцати минут игры. Александр Лукашенко от правого борта бросил по воротам, а на пятачке отскочившую шайбу подправил в сетку первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Глава государства записал в свой актив восьмую результативную передачу во время соревнований.

Во второй трети игры белорусы чуть сбавили обороты, чем незамедлительно воспользовались гости - три шайбы подряд забросил их форвард Артур Зайнутдинов. После этого хозяева вновь завладели инициативой и Максим Слыш зафиксировал счет 6:3.

В заключительные двадцать минут игры команда президента Беларуси постаралась уверенно сыграть в обороне и добилась победы в финале Рождественского турнира. Обе команды уверенно выступили на предварительной стадии соревнований.

Бронзовыми призерами Рождественского турнира стали хоккеисты Финляндии, которые в матче за третье место одолели команду ОАЭ - 6:3.

Наибольшее количество титулов победителя, как уже сообщал "СОЮЗ", у команды белорусского лидера, которая в двенадцатый раз становится в этом году триумфатором соревнований, трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Следует напомнить, что свои встречи провели сегодня дружины, не попавшие в полуфинал. В первом утешительном матче хоккеисты Германии переиграли швейцарцев - 4:1. Позже состоялись еще 3 поединка: Балканы - IIHF, Словакия - Чехия, Балтия - Китай.