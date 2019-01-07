Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян

Сербские спасатели помогли россиянам, застрявшим в горах на западе страны. Автомобиль, в котором находилась супружеская пара, попал в снежную ловушку.

"Граждане РФ направлялись в Черногорию через горный массив Голия. По GPS они выбрали альтернативную дорогу, но не учли сложные погодные условия", - говорится в пресс-релизе Горной службы спасения.

Полицейским удалось связаться с супругами, которые сообщили, что у них достаточно топлива, чтобы прогревать автомобиль. С помощью полученных координат попавшие в снежный плен были обнаружены и эвакуированы в Иваницу.