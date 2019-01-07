"Спартак" дома всухую проиграл "Авангарду" в матче КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Московский "Спартак" на своем льду всухую уступил "Авангарду" 0:4.

Еще в первом периоде "ястребы" забросили дважды: на четвертой минуте счет открыл Тейлор Бек, а вскоре Кирилл Семенов упрочнил преимущество гостей. В начале второй 20-минутки Илья Михеев отправил третью шайбу в ворота "красно-белых", а в заключительном игровом отрезке окончательный счет установил Бек, оформивший дубль.

После этой неудачи "Спартак" остался на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, упустив шанс опередить столичное "Динамо". "Авангард" же идет на второй строчке в таблице Востока.

Также в понедельник состоялся еще ряд матчей. Магнитогорский "Металлург" дома одержал шестую победу подряд, обыграв аутсайдера чемпионата "Адмирал" 3:1. Хет-трик Эрика О’Делла принес "Сочи" победу над "Сибирью" 5:3. "Витязь" дома переиграл "Ак Барс" 2:1, а "Нефтехимик" также на своей площадке в овертайме оказался сильнее "Торпедо" 4:3.