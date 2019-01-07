США спустя 18 лет ликвидировали организатора теракта против эсминца "Коул"

США заявили о ликвидации боевика террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. "РГ") Джамала аль-Бадауи, который в 2000 году организовал нападение на американский эсминец "Коул". Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в записи в своем Twitter, подчеркнув, что никогда не прекратит борьбу против "радикального исламского терроризма".

"Наши вооруженные силы только что восстановили справедливость для погибших и раненых в результате атаки на "Коул", - сообщил он. - Мы только что убили главаря нападавших Джамала аль-Бадауи".

По данным телеканала CNN, террорист был ликвидирован в результате авиаудара ВВС США в провинции Мариб в Йемене. Аль-Бадауи входил в перечень наиболее разыскиваемых террористов ФБР США.

Эсминец "Коул" ВМС США в 2000 году выполнял задачи по экономической блокаде Ирака. При заходе в йеменский Аден для пополнения припасов эсминец был атакован небольшим моторным катером. Лодка была начинена взрывчаткой, а управляли ей двое террористов-смертников. Катер на полном ходу протаранил корабль ВМС США. В результате взрыва в средней части корпуса эсминца образовалась огромная пробоина, вышли из строя двигатели, гребной вал. На борту судна вспыхнул пожал, а само оно заметно накренилось на пострадавший борт. В результате нападения погибли 17 американских моряков, еще 39 получили ранения разной степени тяжести.