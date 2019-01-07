Сыгравший Фредди Меркьюри актер Рами Малек закрутил служебный роман

37-летняя звезда сериала-параноида "Мистер Робот", египетско-американский актер Рами Малек закрутил служебный роман с коллегой по получившему "Золотой глобус" фильму "Богемская рапсодия" Люси Бойнтон.

Напомним, в байопике Фредди за постановкой Брайана Сингера Рами Малек перевоплотился в Меркьюри, а Бойтон - в его лирический интерес Мэри Остин, отношения с которой исполнитель разрывает, поняв, что играет не в своей лиге и переключившись на отношения со своим менеджером.

Как пишет Us Weekly, Малек, похоже, всерьез увлекся 24-летней Люси и теперь постоянно перемещается между США и Великобританией, где живет девушка. А 3 января на фестивале в Палм-Спринг в Калифорнии актеры появились как пара. При этом Рами, получая награду, официально и публично назвал девушку "моя любовь".

К слову, отношения Рами с Люси - не первый его служебный роман: до того актер состоял в связи с партнершей по "Мистеру Роботу" Портией Даблдэй, с которой порвал в 2017-м.

Люси Бойнтон родилась 17 января 1994 года в Нью-Йорке в семье известного британского журналиста Грэма Бойнтона. Когда ей было пять, семья вернулась из США в Лондон. Образование Люси получила в частных школах для девочек.

Первая профессиональная роль - юная Беатриc Поттер в ленте Криса Нунана "Мисс Поттер". Следом - "Балетные туфельки", Маргарет, младшей из сестер Дэшвуд, в телесериале по "Разуму и чувству", сериал "Борджиа", хоррор "Не стучи дважды", байопик Сэлинджера "За пропастью во ржи", "Убийство в Восточном экспрессе" Браны.