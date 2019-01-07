У берегов Канады загорелся немецкий контейнеровоз Yantian Express, следовавший из Коломбо (Шри-Ланка) в Галифакс. Сигнал бедствия был получен в пятницу.

Ликвидация возгорания, начавшегося в одном из контейнеров, осложняется плохими погодными условиями. Из порта Сент-Джонс вышел буксир Maersk Mobiliser, который поможет контейнеровозу добраться до Галифакса.

На борту Yantian Express находились 23 моряка. Все они покинули терпящее бедствие судно. В спасательной операции участвует бельгийский буксир Smit Nicobar.