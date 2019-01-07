Умерла экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась финалистка семнадцатого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева. Об этом в Instagram написал другой участник программы Антон Мамон.

"Просто нет слов. У меня сжимается сердце от ужаса. Какая же жизнь хрупкая штука!", - поделился своими мыслями он.

Соболезнования опубликовали и другие участники передачи. Среди них - Надежда Шевченко и Влад Кадони.

Родственники Воскобоевой отказались сообщить причину ее смерти.

А РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, пишет, что смерть экстрасенса наступила в результате продолжительной болезни.