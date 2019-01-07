Умерла экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась финалистка семнадцатого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева. Об этом в Instagram написал другой участник программы Антон Мамон.
"Просто нет слов. У меня сжимается сердце от ужаса. Какая же жизнь хрупкая штука!", - поделился своими мыслями он.
Соболезнования опубликовали и другие участники передачи. Среди них - Надежда Шевченко и Влад Кадони.
Родственники Воскобоевой отказались сообщить причину ее смерти.
А РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, пишет, что смерть экстрасенса наступила в результате продолжительной болезни.
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Господи, просто нет слов...Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса...какая же жизнь хрупкая штука!😞. . Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом... . #дариявоскобоева #битваэкстрасенсов #вечнаяпамять