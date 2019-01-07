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07.01.2019 11:45
Рубрика: В мире

В Донбассе рождественская ночь прошла под звуки выстрелов

Текст: Руслан Мельников
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Украинская сторона за минувшие сутки несколько раз нарушала перемирие. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня официально отметило пять нарушений. При этом со стороны ВСУ на Горловском направлении применялись гранатометы, крупнокалиберное стрелковое и обычное стрелковое оружие. На Донецком и Мариупольском направлении обстрелы также велись из крупнокалиберного и стрелкового оружия.

Под огнем оказались Горловка, район Зайцево, поселок шахты Трудовская в Донецке и Саханка. "Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано", - сообщили в СЦКК.

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Между тем ополченцы в окопах дополняют сухие официальные сводки более эмоциональными комментариями о том, как прошла рождественская ночь "Всю ночь и утро фронт шумит. В стороне Авдеевки слышно артиллерию. Петровка - шумно! Путиловка услышала громкий одиночный на севере от Донецка. В стороне ЯБП и Промки - стрелковое", - рассказывают они. Кроме того сообщается об обстрелах украинских снайперов на мариупольском направлении.

В ЛНР также было неспокойно. Здесь под обстрелом из стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия оказался район Золотого-5.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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