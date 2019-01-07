Предложение расширить потребительскую корзину и увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей нашло понимание в профильном комитете Госдумы.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью "Российской газете" призвал удвоить МРОТ - до 25 тысяч рублей, и сменить методику подсчета потребительской корзины, расширив ее до размера минимального потребительского бюджета. "С этим, конечно, я полностью согласен. Это нужно делать", - заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По закону о потребительской корзине половину составляют продукты, и по четверти - непродовольственные товары и услуги. Исходя из ее стоимости определяется прожиточный минимум. А МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, напомнил Нилов.

Сейчас в думском комитете по труду и соцполитике есть несколько соответствующих законопроектов, в том числе о расчете потребительской корзины. "Но все эти законопроекты не поддерживаются...", - заметил депутат. Говоря о позиции правительства, он сообщил, что в Минтруде сформирована рабочая группа, которая "пытается найти ответ на вопрос об увеличении стоимости или изменении структуры потребительской корзины".

"Были заявления и вице-премьера Голиковой о возможных изменениях к 2020 году, но пока законодательные изменения не поддерживаются", - констатировал Нилов. "Позиция партии власти в основном ориентирована на позицию правительства", добавил он, хотя члены комитета "осознают, понимают и разделяют" желание изменить ситуацию.