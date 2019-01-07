В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Расширение потребительской корзины и доведение МРОТ до 25 тысяч рублей - это идея, заслуживающая реализации, - считает руководитель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, мнение которого цитируют РИА Новости.

Такова реакция депутата на предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова пересмотреть состав потребительской корзины, включив в нее гораздо больше товаров и услуг, чем сейчас, и довести их стоимость до 25 тысяч рублей.

"Мы будем настаивать, чтобы "корзину" расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины - примерно 25 тысяч рублей", - заявил Шмаков в интервью "РГ".

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством. В свою очередь в Минтруде сформирована рабочая группа, которая тоже пытается найти ответ на вопрос об увеличении стоимости или изменении структуры потребительской корзины.

