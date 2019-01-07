В Индии приготовили блюдо весом пять тонн

В Нью-Дели приготовили 5 тонн традиционной каши кичди. Огромный казан был установлен на площади Рамлила Мейдан, где собрались почти 25 тысяч человек.

Повар Вишну Манохар рассказал, что понадобилось рекордное количество ингридиентов: 400 кг риса, 100 кг чечевицы, 350 кг овощей, 100 кг топленого масла, 100 литров растительного масла, несколько тысяч литров воды и 250 кг различных специй.

"У каждой страны есть свое национальное блюдо, а у Индии его нет. Так пусть им будет кичди", - поделился своими мыслями Манохар.

Кичди - смесь тушеного риса с чечевицей или крупой маш с обжаренными в масле специями и овощами.

Это блюдо считается пищей небогатых слоев населения. Оно популярно и за пределами Индии среди поклонников вегетарианской кухни.