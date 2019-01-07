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В интернете появились первые кадры нового сезона "Игры престолов"

Мировое кино
    07.01.2019, 15:10
Текст:   Мария Воронова

"Игра престолов" стала одним из самых популярных сериалов последних лет - фанаты удивительного мира и хитроумных интриг с нетерпением ожидают каждый новый сезон. Однако в этот раз ждать пришлось на год больше. И вот долгожданное продолжение последовало - телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона "Игра престолов".

Фрагменты эпизодов попали в трейлер главных проектов сети, которые выйдут в 2019 году.
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Помимо "Игры престолов", на видео представлены кадры из "Настоящего детектива", "Большой маленькой лжи" и "Хранителей".

"Игра престолов" должна появиться на экранах уже в апреле.

Сериал выходит на экраны ежегодно с 2011 года, он успел покорить многих детальной проработкой персонажей и вселенной, неожиданными сюжетными поворотами и завораживающими любовными историями. Неудивительно, что сага о Старках, Тиррелах,  Ланнистерах и других титулованных семьях за это время успела получить 38 премий "Эмми".

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