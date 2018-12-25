Поклонники "Игры престолов" назвали своего любимого героя

Поклонники главного сериала современности, "черной" фэнтези-саги "Игра престолов" назвали своего любимца. И здесь все без небывалых откровений: конечно же, это Тирион Ланнистер в исполнении Питера Динклейджа.

В этот раз секрет Полишинеля открывает ресурс Her.

Король Севера Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона - второй. Авторы шутят, что там он оказался, похоже, исключительно из-за своей богатой прически. Которая, кстати, уже давно не с ним.

Третье место - брутально заматеревшая Арья Старк в исполнении милахи Мэйси Уильямс - "маленький, но могучий воин Севера".

Восьмой, финальный сезон "Игры престолов" нам покажут в апреле. После чего должна состояться череда приквелов, в которых никого из нынешних героев GOT, по словам Джорджа Мартина, автора литературного первоисточника серии, ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что энтузиасты распределили все эпизоды "Игры престолов" от худшего к лучшему.