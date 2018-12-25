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Поклонники "Игры престолов" назвали своего любимого героя

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    25.12.2018, 13:29
Текст:   Олег Усков

Поклонники главного сериала современности, "черной" фэнтези-саги "Игра престолов" назвали своего любимца. И здесь все без небывалых откровений: конечно же, это Тирион Ланнистер в исполнении Питера Динклейджа.

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Happy Thanksgiving!

Публикация от Peter Dinklage (@peterdinklage)

В этот раз секрет Полишинеля открывает ресурс Her.

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@kitharingtonig 🐺

Публикация от Peter Dinklage (@peterdinklage)

Король Севера Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона - второй. Авторы шутят, что там он оказался, похоже, исключительно из-за своей богатой прически. Которая, кстати, уже давно не с ним.

Третье место - брутально заматеревшая Арья Старк в исполнении милахи Мэйси Уильямс - "маленький, но могучий воин Севера". 

Восьмой, финальный сезон "Игры престолов" нам покажут в апреле. После чего должна состояться череда приквелов, в которых никого из нынешних героев GOT, по словам Джорджа Мартина, автора литературного первоисточника серии, ждать не стоит. 

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Sophie 🔥🔥

Публикация от Peter Dinklage (@peterdinklage)

Ранее сообщалось, что энтузиасты распределили все эпизоды "Игры престолов" от худшего к лучшему. 

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Tyrion and Varys 🔥

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