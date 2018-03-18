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Названы лучшие и худшие серии "Игры престолов"

Новость 18.03.2018, 15:13 | Текст: Олег Усков

Энтузиасты главного сериала современности, смурной живодерской фэнтези-саги "Игра престолов", провели очередной титанический анализ и составили "чарт" из лучших и худших, по мнению наблюдателей, эпизодов всех уже вышедших семи сезонов ИП.

Фото: kinopoisk.ru
Бюджеты спин-оффов "Игры престолов" превысят бюджет оригинала

Соответствующий материал опубликован Digital Spy.

Как следует из материала, худшей следует считать шестую серию пятого сезона, поставленную Джереми Подесвой "Непокорные, несгибаемые, несломленные" (Unbowed, Unbent, Unbroken). Ту самую, где психопат Рамси насилует Сансу на глазах Вонючки. Помимо прочего, отметили авторы ресурса, эпизод содержит и самую нелепую битву сериала - сражение Джейме Ланнистера и грубого наемника Бронна с Песчаными Змейками.

Лучшим же эпизодом аналитики называют срежиссированный Дэвидом Наттером "Рейнов из Кастамере" (The Rains of Castamere), предпоследнюю, девятую серию третьего сезона. В ней у Брана открываются способности варга, и именно там показана сцена, признанная самой шокирующей за всю историю GOT - резня Красной свадьбы.

Далее лучшие серии ИП, в порядке убывания, следующие: "Бейелор" (девятая первого), "Суровый Дом" (восьмая пятого), грандиозная "Битва бастардов" (девятая шестого) - четвертое место, "Трофеи войны" (четвертая седьмого) - пятое.

Следом: "Ветра зимы", "Дракон и Волк", "Черноводная", "Дозорные на Стене" и замыкающая первую десятку душераздирающая "Дверь" (пятая шестого), где мы узнаем предысторию Ходора.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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