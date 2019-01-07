В Киеве рассказали о самом болезненном пункте томоса об автокефалии

Запрет на создание собственных структур за пределами страны станет самым проблемным пунктом томоса об автокефалии для "новой церкви" Украины. Такую точку зрения озвучил проректор Киевской духовной академии, профессор теологии Владимир Бурега.

В статье, опубликованной на сайте ресурса "Левый берег", он отмечает, что в ранее изданных томосах подобных ограничений не устанавливалось. Это означает, что митрополит "новой церкви" Епифаний (Думенко) не будет иметь полномочий по назначению епископов или созданию приходов за пределами Украины, а уже существующие за рубежом украинские церковные общины перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Бурега также считает, что томос изначально задает жесткие рамки для развития "новой церкви" и формирует механизмы для влияния на церковную ситуацию на Украине из-за границы.

Ранее в Русской православной церкви назвали ничтожным состоявшийся 15 декабря 2018 года в Киеве собор, на котором было принято решение о создании "новой церкви" на Украине.