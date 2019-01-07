В Совфеде осудили закрытие Украиной избирательных участков в России

То, что Киев закрыл свои избирательные участки на территории России, фактически лишит граждан Украины права голоса на выборах своего президента. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Напомним, что украинский ЦИК закрыл все пять избирательных участков, которые действовали на постоянной основе в России.

"Ликвидация избирательных участков на территории Российской Федерации создаст непреодолимые препятствия для реализации волеизъявления граждан Украины на президентских выборах. Постановление ЦИК Украины фактически лишает всех граждан Украины, проживающих или временно находящихся на территории Российской Федерации, права голоса на выборах президента Украины", - подчеркнул Клишас. Это противоречит конституции и законам Украины, направлено против определения реальной политической воли народа, считает он.

"Уже не первый раз мы наблюдаем, как украинский режим приносит права своих граждан в жертву сиюминутной политической выгоде отдельных групп, только для обеспечения интересов которых и принимаются соответствующие решения", - заметил сенатор.

Противоречит такое решение Киева и международным избирательным стандартам. Европейская комиссия за демократию через право (консультативный орган Совета Европы) еще в 2011 году отмечала, что "отказ в праве голоса гражданам, проживающим за рубежом, или установление ограничения на это право, представляет собой ограничение принципа всеобщего голосования". "Таким образом, украинские власти в очередной раз показали свое истинное отношение к европейским правовым ценностям", - резюмировал он.