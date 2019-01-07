Владениям британской короны впервые разрешили штамповать собственные фунты

Правительство Великобритании впервые разрешило заморским территориям Соединенного Королевства штамповать собственные монеты номиналом в 1 фунт. Как сообщили в пресс-релизе британского министерства финансов, такие владения теперь смогут самостоятельно разрабатывать и дизайн для новой монеты с 12 гранями, которая поступила в оборот в 2017 году.

Как ожидается, на оборотной стороне будут отражены элементы исторического и культурного наследия этих территорий, отражающие их связи с британской короной.

В минфине Великобритании подчеркнули, что этот шаг означает приверженность Лондона обязательствам перед заморскими территориями.

Властям владений британской короны будет необходимо согласовывать штамповку денег с Королевским монетным двором с тем, чтобы гарантировать исполнение элементов защиты от подделки в дизайне нового монеты.