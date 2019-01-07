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07.01.2019 14:35
Рубрика: В мире

Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа

Текст: Игорь Дунаевский

Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников. Как сообщило агентство AFP, задержаны четверо офицеров, еще одному удалось скрыться.

Утром в понедельник группа военных в форме республиканской гвардии страны взяла под контроль национальную радиостанцию. Мятежники объявили о создании "Национального совета по восстановлению", призванного "спасти страну от хаоса", и призвали население немедленно выйти на улицы в знак поддержки свержения президента Али бен Бонго Ондимбу.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Граждане России не пострадали во время попытки военного переворота. Посольство России в Либревиле предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии и росграждан, находящихся на габонской территории.

Глава государства с октября прошлого года находится в Марокко, где проходит курс восстановления от инсульта. Он занимает эту должность с 2009 года, а предыдущие 42 года страной правил его отец Омар Бонго. Габон является одним из крупнейших экспортеров нефти в Африке.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп направил в Либревиль (столицу Габона) около 80 американских военнослужащих. В заявлении Белого дома утверждалось, что это сделано с целью защиты американских дипломатических объектов и их персонала в соседней Демократической Республике Конго, где якобы могли пройти массовые демонстрации из-за недавно состоявшихся выборов.

В мире Африка Габон
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