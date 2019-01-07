Вышел трейлер триллера "Закатать в асфальт" с усатым Мелом Гибсоном

Маскулинные перестрелки и криминальные бенефисы Мела Гибсона и Винса Вона - на постере и в трейлере фильма "Закатать в асфальт".

Новый фильм сценариста, режиссера и композитора С. Крэйга Залера ("Костяной томагавк", "Драка в блоке 99") вновь продолжает тему брутального синефильского экзистенциализма предыдущих работ и вновь радует впечатляющим составом.

Póster para 'Dragged Across Concrete', el último trabajo de S. Craig Zahler (Bone Tomahawk, Brawl In Cell Block 99). Ya lo próximo que veremos de la misma será su tráiler, el cuál seguramente terminará de venderme la película. pic.twitter.com/iVLyCa1XOG — Andrés Totoro (@GoodfatherL) 16 октября 2018 г.

Синопсис следующий. "Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции".

В главных ролях: Мел Гибсон, Винс Вон, Дон Джонсон, Майкл Джей Уайт, Дженнифер Карпентер, Лори Холден, Удо Кир и Томас Кречман.

В прокате РФ картина появится 14 марта.