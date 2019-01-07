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Вышел трейлер триллера "Закатать в асфальт" с усатым Мелом Гибсоном

Новости
    07.01.2019, 18:20
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Маскулинные перестрелки и криминальные бенефисы Мела Гибсона и Винса Вона - на постере и в трейлере фильма "Закатать в асфальт".

Новый фильм сценариста, режиссера и композитора С. Крэйга Залера ("Костяной томагавк", "Драка в блоке 99") вновь продолжает тему брутального синефильского экзистенциализма предыдущих работ и вновь радует впечатляющим составом.

Синопсис следующий. "Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции".

В главных ролях: Мел Гибсон, Винс Вон, Дон Джонсон, Майкл Джей Уайт, Дженнифер Карпентер, Лори Холден, Удо Кир и Томас Кречман.

В прокате РФ картина появится 14 марта.

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