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08.01.2019 22:16

Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона

Вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу приостановил все рейсы из-за сообщений о появлении неопознанного дрона на его территории. О случившемся сообщается на странице воздушной гавани в Twitter.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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"Мы принимаем меры в связи с сообщениями о дронах над Хитроу и работает в тесном сотрудничестве с лондонской полицией, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасности полетов", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным The Daily Telegraph, многие пассажиры вынуждены после посадки на рейсы оставаться на борту самолетов, ожидающих вылета у двух взлетно-посадочных полос Хитроу.

Это не первая "атака дронов" в Великобритании. Напомним, по этой же причине в ночь на 20 декабря была приостановлена работа лондонского аэропорта Гатвик. В результате было отменено около 1 тысяч авиарейсов и сорваны предрождественские планы 140 тысяч пассажиров. Тогда воздушная гавань даже пообещала награду за информацию о причастных к запуску беспилотников людях, однако злоумышленников до сих пор не удалось обнаружить. После инцидента министр транспорта Великобритании Крис Грэйлиг заявил о расширении зоны вокруг аэропортов, в которой запрещается использование дронов.

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