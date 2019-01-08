"Акустическую атаку" на посольство США на Кубе совершили сверчки

Новости

Премьер-министра Испании раскритиковали за сокрытие стоимости поездок 15:25
СМИ: В Иране арестован бывший военнослужащий из США 15:18
Фото: Анастасия Волочкова решила переехать из России 15:14
Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан 15:10
"Москва" пришлась по вкусу 14:59
Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новых дорог 14:38
Маурисио Перрейра объявил об уходе из "Краснодара" грядущим летом 14:28
Видео: Путин успокоил плачущую девочку 14:01
В Италии на коров надели пальто 13:59
На Дону три человека погибли при пожаре в бесхозном строении 13:47
Три человека погибли в ДТП на трассе под Ростовом 13:42
Почтовые конверты служат компасом в культурную столицу Беларуси 13:37
В токийском метро запустили беспилотный поезд 13:30
Французский вуз выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудницы МГТУ 13:15
Чем порадует российский автопром в ближайшие годы 13:10
Во Франции задержали 35 человек за поджог здания оператора платных дорог 13:05
В Германии задержан подозреваемый в утечке личных данных тысячи политиков 13:00
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении самочувствия 12:55
Экс-игрок НБА Айзея Уайтхед покинул "Локомотив-Кубань" 12:54
СМИ: США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне 12:47
При столкновении поездов в ЮАР погибли люди 12:39
На Кубани онкологи провели уникальную операцию на печени 12:22
Дальность полета ракеты "Калибр" увеличат вдвое 12:05
Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни 11:44
Якутское "Новогоднее караоке" покорило пользователей Сети 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 13:59
Рубрика: В мире

"Акустическую атаку" на посольство США на Кубе совершили сверчки

Текст: Юрий Когалов
Ответственными за "акустическую атаку" на американское посольство на Кубе в 2016 году оказались сверчки. К такому выводу пришли эксперты из университетов Беркли (США) и Линкольна (Великобритания).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они изучили записи и выяснили, что они в точности соответствуют звукам, издаваемым сверчками Anurogryllus celerinictus в брачный период. При этом они сравнили множество показателей: продолжительность звучания, паузы, ритм, интенсивность и т.д. (в качестве образцов использовались записи звуков насекомых, хранящиеся в архиве университета Флориды, а также записи, сделанные в Гаване). По словам профессоров Александра Стаббса и Фернандо Монталегре-Сапаты, "такими песнями сверчки-самцы привлекают самок", за тысячелетия их зов обрел удивительную сложность, однако "эти звуки могут вызвать неприятные ощущения у тех, кто не привык к ним".

США эвакуировали из Китая нескольких дипломатов из-за акустических атак

Примечательно, что об этом еще в 2017 году заявляли кубинские следователи. По их словам, сверчки и цикады обитают на территории всего острова, в том числе вблизи мест проживания американских диппредставителей. Уже тогда отмечалось, что длительное воздействие на человека звуков, производимых насекомыми, может привести к потере слуха, повышению артериального давления и стать причиной появления раздражительности.

Хотя в 2017 году еще не было установлено, что же именно привело к ухудшению состояния здоровья американских дипломатов (они жаловались на головокружение, бессонницу, спутанность сознания, частичную глухоту, врачи даже обнаружили у них повреждения головного мозга), США вывезли из своего посольства на Кубе весь вспомогательный персонал. В сентябре госдепартамент объявил о сокращении штата дипломатов в Гаване на 60 процентов из-за сомнений в их безопасности на территории Острова Свободы, а в октябре послу Кубы был передан список из 15 человек, которым было предписано покинуть США.

МИД Кубы опроверг причастность России к "акустическим атакам"

В Вашингтоне заявили, что этот шаг нацелен на восстановление паритета относительно количества дипломатов в обеих странах. Интересно, что все шаги предприняла американская сторона.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире США Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении самочувствия