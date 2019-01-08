"Акустическую атаку" на посольство США на Кубе совершили сверчки

Ответственными за "акустическую атаку" на американское посольство на Кубе в 2016 году оказались сверчки. К такому выводу пришли эксперты из университетов Беркли (США) и Линкольна (Великобритания).

Они изучили записи и выяснили, что они в точности соответствуют звукам, издаваемым сверчками Anurogryllus celerinictus в брачный период. При этом они сравнили множество показателей: продолжительность звучания, паузы, ритм, интенсивность и т.д. (в качестве образцов использовались записи звуков насекомых, хранящиеся в архиве университета Флориды, а также записи, сделанные в Гаване). По словам профессоров Александра Стаббса и Фернандо Монталегре-Сапаты, "такими песнями сверчки-самцы привлекают самок", за тысячелетия их зов обрел удивительную сложность, однако "эти звуки могут вызвать неприятные ощущения у тех, кто не привык к ним".

Примечательно, что об этом еще в 2017 году заявляли кубинские следователи. По их словам, сверчки и цикады обитают на территории всего острова, в том числе вблизи мест проживания американских диппредставителей. Уже тогда отмечалось, что длительное воздействие на человека звуков, производимых насекомыми, может привести к потере слуха, повышению артериального давления и стать причиной появления раздражительности.

Хотя в 2017 году еще не было установлено, что же именно привело к ухудшению состояния здоровья американских дипломатов (они жаловались на головокружение, бессонницу, спутанность сознания, частичную глухоту, врачи даже обнаружили у них повреждения головного мозга), США вывезли из своего посольства на Кубе весь вспомогательный персонал. В сентябре госдепартамент объявил о сокращении штата дипломатов в Гаване на 60 процентов из-за сомнений в их безопасности на территории Острова Свободы, а в октябре послу Кубы был передан список из 15 человек, которым было предписано покинуть США.

В Вашингтоне заявили, что этот шаг нацелен на восстановление паритета относительно количества дипломатов в обеих странах. Интересно, что все шаги предприняла американская сторона.