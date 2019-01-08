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Платить можно авансом
Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на спецсчет Федерального казначейства, откуда потом налоговики списывают их в уплату налогов либо в счет недоимок и пеней.
Аванс можно внести через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Специально для этого сервис дополнили разделом "Единый налоговый платеж". Оплата производится с помощью банковской карты или на сайте одного из банков, заключивших соглашение с налоговой инспекцией. В личном кабинете будет отображаться не только сумма платежа, но и распределение средств в счет уплаты имущественных налогов, пояснили "РГ" в ФНС.
Также для авансового платежа можно использовать электронные сервисы "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Заполнить платежное поручение" и "Уплата налогов за третьих лиц" на сайте налоговой. При оплате они предусматривают только возможность перехода на сайт банка, заключившего соглашение с ФНС.
Еще один вариант внесения авансового платежа - визит в отделение банка. Для этого надо предварительно сформировать и распечатать расчетный документ на сайте налоговой службы. Единый платеж может внести не только сам налогоплательщик, но и третье лицо. Например, дети за своих пожилых родителей или родители за несовершеннолетних детей.
По действующему порядку гражданам отводится примерно месяц на уплату налогов - квитанции по почте либо в личный кабинет на сайте ФНС приходят до 1 ноября, и к началу декабря они должны быть оплачены. Многие люди по разным причинам заплатить забывают или не успевают. На налоги начинают начисляться пени. В результате задержавшим оплату приходится платить дважды. Сначала сами налоги, а потом набежавшие пени.
НДС остался прежним
На два процента поднялась ставка налога на добавленную стоимость. Это повысит доходы бюджета. Для продуктов и других социальных товаров сохранятся льготные ставки.
Не будет меняться НДС для экспортируемых товаров. Для них установлена ставка налога в 0 процентов.
Изменения также не затронут социально значимые продукты, которые облагаются по ставке 10 процентов. В эту группу попадают, например, мясо и мясопродукты, за исключением деликатесных, молоко и молочные продукты, куриное яйцо, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород, овощи и детское питание.
Также изменение НДС не касается товаров для детей, школьных принадлежностей, книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также периодических печатных изданий, кроме изданий рекламного или эротического характера.
В этот же список входят медицинские товары отечественного и зарубежного производства и медизделия. Кроме того, остается прежняя ставка НДС для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа.
Валежник стал бесплатным
"По статье 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а также недревесные лесные ресурсы, к которым теперь отнесен и валежник", - пояснили "РГ" в Рослесхозе.
Заготовка валежника - это сбор лежащих остатков стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений. Люди собирают валежник для разных целей, но, прежде всего, для отопления домов. Это важно и для государства, так как очистка леса от сухостоя и пней снижает вероятность лесных пожаров и поражения деревьев вредителями.
Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие стволы, надо было оформить договор аренды участка, в противном случае грозил штраф или даже два года лишения свободы. Теперь валежник не считается платным ресурсом, и с 1 января его сбор не будет приравниваться к правонарушению.
Однако, чтобы окончательно легализовать этот процесс, власти на местах должны были до начала 2019 года внести изменения в локальные нормативно-правовые акты. "Большинство регионов уже проделали эту работу, либо проекты находятся на утверждении, - пояснили в пресс-службе Рослесхоза. - Например, в Московской области изменениями установлено, что сбор валежника можно проводить на всей территории земель лесного фонда в границах региона, но есть исключения. В их числе - места проведения лесосечных работ, складирования ранее заготовленной древесины, а также особо охраняемые территории, где установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека".
Собирать валежник можно в течение всего года, не уведомляя об этом власти, предельный объем не устанавливается. Однако отдельные регионы вводят более жесткие требования. Например, в Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомления гражданами, а также учет собранного валежника. Власти Красноярского края выделяют для сбора конкретный участок в границах лесничества. В Ханты-Мансийском автономном округе об участках сбора валежника граждан должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных стендах.
В Пензенской области местные законы устанавливают, что собирать валежник можно без рубки лесных насаждений и без использования любых инструментов, таких, как пилы и сучкорезы. А в Пермском крае, наоборот, допускается сбор валежника в течение всего года, преимущественно в бесснежный период, с применением любых ручных инструментов без ущерба другим лесным насаждениям. Закон Приморского края устанавливает, что граждане, которым предоставлены лесные участки в аренду, не вправе препятствовать доступу других людей для заготовки валежника.
"Об условиях сбора валежника на территории конкретного региона можно ознакомиться на официальном сайте органа государственной власти субъекта, уполномоченного в области лесных отношений", - отметили в Рослесхозе.
Выросли пособия, пенсии и зарплата
Начнем с первых. Увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), меньше которого работодатели не имеют права платить зарплату своим работникам, если, конечно, они трудится 40 часов в неделю. При меньшем рабочем времени допускается и меньшая оплата.
МРОТ стал равен прожиточному минимуму - 11 тысяч 280 рублей в месяц. Прибавка по сравнению с прошлым годом составила 117 рублей. В 2018 году МРОТ приравняли к прожиточному минимуму и теперь будут ежегодно его индексировать, чтобы он от него больше не отставал. Жителям северных регионов территориальные коэффициенты должны платить сверх МРОТ.
Почти в два раза увеличилось пособие по безработице. Последний раз оно повышалось десять лет назад. И теперь минимальное пособие по безработице составляет 1500 рублей в месяц (было 800 рублей). Максимальное вырастет до 8 тысяч рублей (с 4900). Для людей предпенсионного возраста предусмотрено пособие еще выше. Его максимальный размер равен МРОТ - 11 тысячам 280 рублям в месяц. Напомним, размер пособия по безработице определяется индивидуально - в зависимости от стажа и зарплаты, которую получал человек до увольнения.
Наступивший год будет достаточно щедр на повышение пенсий. Во-первых, с 1 января повысились страховые пенсии для неработающих пенсионеров - на 7,05 процента, что примерно вдвое больше инфляции. Таким образом, средний размер пенсии вырастет на тысячу рублей. Но у кого-то прибавка будет меньше, а у кого-то больше. Ее размер зависит от зарплаты, которую получал человек в трудоспособном возрасте, а также от стажа его работы. Тем не менее среднегодовой размер пенсии по стране в 2019 году вырастет до 15 тысяч 400 рублей в месяц.
Во-вторых, селяне получат дополнительную прибавку к пенсии - 25 процентов от фиксированной выплаты (она является частью страховой пенсии, ее размер в 2019 году - 5334,2 рубля). В рублях прибавка составит в среднем 1300-1400 рублей. Получат ее люди, не менее 30 лет отработавшие в сельском хозяйстве, не работающие в настоящий момент и до сих пор живущие в сельской местности. Если человек, отработав 30 лет в полях, переехал в город или продолжает трудиться, прибавка ему не положена. По подсчетам Пенсионного фонда России, ее получат около 950 тысяч россиян. Обращаться в ПФР не надо - ее начислят автоматически.
В-третьих, в новом году с 1 апреля увеличатся социальные пенсии. Ожидается, что они вырастут на 2,4 процента. Но эта цифра еще не окончательная - она будет зависеть, насколько вырос за год прожиточный минимум. А эту цифру Росстат представит позже. Если она совпадет с прогнозными 2,4 процента, среднегодовой размер соцпенсии составит 9,2 тысячи рублей.
В-четвертых, пенсии работающих пенсионеров традиционно вырастут с 1 августа. Прибавка будет зависеть от размера взносов, которые работодатель перечислил в ПФР за пенсионера.
Но при любом раскладе прибавка не может быть больше трех баллов. А цена одного балла в 2019 году - 87,24 рубля. Значит, максимум пенсия работающего пенсионера сможет вырасти на 261,72 рубля.
Водке подняли цену и запретили "сухой алкоголь"
С 1 января минимальная розничная цена, например, на коньяк она теперь составляет 388 рублей, на водку - 215 рублей, на бренди - 307 рублей за бутылки по 0,5 литра. По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадима Дробиза, минимальные цены, которые устанавливает правительство, должны сигнализировать покупателям, что дешевле легальный качественный алкоголь в магазинах стоить не может. Ниже этой цены торговать в розничной торговле запрещено законом.
А 8 января вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Авторы закона посчитали, что если сухой алкоголь поступит в продажу, потенциальные потребители могут пренебречь рекомендациями производителей готовить из него слабоалкогольные коктейли, а станут делать более крепкие напитки или вовсе употреблять в сухом виде, в том числе и вдыхая. Естественно, это может быть очень опасно. Поэтому и было решено наложить на такие вещества полный запрет.
Как пояснил "РГ" Вадим Дробиз, закон носит скорее превентивный характер. По его словам, сейчас порошкового алкоголя на российском рынке нет, но некоторые американские производители несколько лет назад высказывали идею вывести такой продукт на наш рынок. Кроме того, по данным Дробиза, этот продукт нелегально мог поставляться в страну из стран Юго-Восточной Азии.
"Я считаю, что в России нет рынка сбыта для такой продукции. Молодежь, сколь бы равнодушна она ни была к своему здоровью, не станет покупать алкоголь в порошке и как-то его разводить, когда есть масса других альтернатив. А люди старшего поколения тем более не будут употреблять сухой спирт", - говорит Дробиз.
Между тем поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за производство и продажу порошкообразного алкоголя, еще не приняты. Пока они прошли лишь первое чтение в Госдуме. За незаконное производство и продажу порошкового алкоголя предлагают штрафовать граждан на 5-20 тысяч, должностных лиц - на 20-50 тысяч, а юрлиц - на 200-500 тысяч рублей с конфискацией либо без нее.
Тарифы изменят дважды
При двухэтапной системе повышения платежей с 1 января для всех регионов решено установить одинаковый индекс повышения платежей. А с 1 июля регионы смогут поднять тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивидуально установленным индексом.
Самый низкий предельный индекс - 2 процента - установлен для 41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные платежи в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7 процента. Среди регионов, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего: Москва (4,8 процента), Санкт-Петербург (4,5), Дагестан (3,8 процента).
"Возможно, январское повышение окажется для многих достаточно чувствительным, потому что именно в это время мы много платим за отопление", - отметила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева. И дала советы, как не переплатить за коммунальные услуги.
Первые платежки с новыми суммами кому-то придут в конце января, кому-то в начале февраля. "Тогда можно будет оценить, насколько у вас вырос платеж. И начать разбираться, за что вы платите", - говорит Разворотнева. Она напомнила, что сейчас есть возможность провести энергоэффективные мероприятия и установить приборы, которые будут регулировать поступление тепла в дом. Есть и другие меры, которые позволят сэкономить. "Это лампочки с датчиками движения, энергоэффективные лампы, приборы бытовые класса А", - перечислила она.
Также Разворотнева посоветовала еще раз внимательно изучить платежку, все ли в ней действительно вам необходимо. "Первый пункт - плата за общедомовое имущество и отдельно за домофон. Надо посмотреть на ваш договор управления, сходить в управляющую компанию и добиться, чтобы домофон включили в общедомовое имущество, чтобы вы за него не платили отдельно. У многих из нас стоит радиоточка, но ею зачастую не пользуются. Надо написать заявление и попросить ее отключить", - советует эксперт.
Бутылки с бумагой не смешивать!
Еще одна особенность этого года в сфере ЖКХ - регионы перешли на новую систему работы с коммунальными отходами.
К 1 января все регионы должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и выбрать региональных операторов. Теперь они будут самостоятельно устанавливать нормативы накопления мусора, порядок перехода к раздельному сбору отходов.
Могут вырасти платежи за вывоз твердых коммунальных отходов. Но, как заверил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более пяти процентов.
Для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - старт "мусорной реформы" отсрочен до 1 января 2022 года.
Телефоны "горячих линий" в регионе по "мусорной" реформе можно узнать на сайте "РГ".
Изменились правила ввоза товаров
С 1 января 2019 года эта норма уменьшилась с 1500 до 500 евро для перевозки наземным или морским транспортом и с 1000 до 500 евро - в международных почтовых отправлениях. За более дорогие покупки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от их стоимости. Для авиабагажа нормы пока останутся прежними: по стоимости - 10 тысяч евро, по весу - 50 килограммов.
На следующем этапе порог снизят до 200 евро за одну посылку с 1 января 2020 года, сообщили "РГ" в Минфине.
Итак, в 2019 году будет суммироваться стоимость всех посылок, полученных адресатом в течение одного календарного месяца. Эта сумма не должна превышать 500 евро, а общий вес посылок - 31 килограмма. Еще через год учитываться будут цена и вес каждой отдельной посылки, которые не должны быть больше 200 евро по цене и 31 килограмма по весу. Количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничивать не будут.
Особые нормы устанавливаются на ввоз алкогольной и табачной продукции. Так, без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить пошлину в 10 евро.
Россия продлила эмбарго
Запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против нашей страны, продлили на весь 2019 год.
Первоначально контрсанкции распространялись на США, Европейский союз, Канаду, Австралию и Норвегию. Позже добавилась Украина. Эмбарго также распространяется на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн.
Частично западных поставщиков заменили и поставки из других стран (говядина из Бразилии, яблоки из Сербии, молочные продукты из Белоруссии и так далее). Избежать дефицита и сильного взлета цен помогла масштабная программа импортозамещения.