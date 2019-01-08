Налоговые платежи за свою собственность - транспорт, землю, недвижимость - теперь можно вносить авансом, не дожидаясь уведомлений. Такие поправки вступили в силу 1 января.

Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на спецсчет Федерального казначейства, откуда потом налоговики списывают их в уплату налогов либо в счет недоимок и пеней.

Аванс можно внести через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Специально для этого сервис дополнили разделом "Единый налоговый платеж". Оплата производится с помощью банковской карты или на сайте одного из банков, заключивших соглашение с налоговой инспекцией. В личном кабинете будет отображаться не только сумма платежа, но и распределение средств в счет уплаты имущественных налогов, пояснили "РГ" в ФНС.

Также для авансового платежа можно использовать электронные сервисы "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Заполнить платежное поручение" и "Уплата налогов за третьих лиц" на сайте налоговой. При оплате они предусматривают только возможность перехода на сайт банка, заключившего соглашение с ФНС.

Еще один вариант внесения авансового платежа - визит в отделение банка. Для этого надо предварительно сформировать и распечатать расчетный документ на сайте налоговой службы. Единый платеж может внести не только сам налогоплательщик, но и третье лицо. Например, дети за своих пожилых родителей или родители за несовершеннолетних детей.

По действующему порядку гражданам отводится примерно месяц на уплату налогов - квитанции по почте либо в личный кабинет на сайте ФНС приходят до 1 ноября, и к началу декабря они должны быть оплачены. Многие люди по разным причинам заплатить забывают или не успевают. На налоги начинают начисляться пени. В результате задержавшим оплату приходится платить дважды. Сначала сами налоги, а потом набежавшие пени.

Исключение

НДС остался прежним

На два процента поднялась ставка налога на добавленную стоимость. Это повысит доходы бюджета. Для продуктов и других социальных товаров сохранятся льготные ставки.

Не будет меняться НДС для экспортируемых товаров. Для них установлена ставка налога в 0 процентов.

Изменения также не затронут социально значимые продукты, которые облагаются по ставке 10 процентов. В эту группу попадают, например, мясо и мясопродукты, за исключением деликатесных, молоко и молочные продукты, куриное яйцо, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород, овощи и детское питание.

Также изменение НДС не касается товаров для детей, школьных принадлежностей, книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также периодических печатных изданий, кроме изданий рекламного или эротического характера.

В этот же список входят медицинские товары отечественного и зарубежного производства и медизделия. Кроме того, остается прежняя ставка НДС для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа.