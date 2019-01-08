ЦСКА проиграл "Локомотиву", "Йокерит" уступил "Динамо"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Лидер Западной конференции ЦСКА, уже обеспечивший себе участие в плей-офф, уступил в гостях "Локомотиву" с минимальным счетом 0:1.

При этом армейцы имели ощутимое преимущество по ходу всей встречи, атаковав активнее и нанеся гораздо больше бросков - 32 против 17. Но именно они в итоге пропустили шайбу, оказавшуюся в матче единственной, причем пропустили в меньшинстве.

В середине второго периода "красно-синие" нарушили процедуру вбрасывания, за что на скамейку штрафников отправился Владислав Картаев. И всего восемь секунд спустя счет был открыт - гости упустили Степана Санникова, который из своей зоны укатился к чужим воротам и отправил шайбу под перекладину.

Эта неудача никак не повлияла на лидирующее положение ЦСКА, а вот "Локомотив" приблизился к идущему на третьем месте в Западной конференции "Йокериту" на расстояние одного очка. "Джокеры", в свою очередь, дома уступили занимающему пятую строчку столичному "Динамо" 2:3.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте благодаря голу Кристиана Весалайнена. Но всего три минуты спустя Илья Никулин восстановил равновесие, а затем Егор Зайцев вывел гостей вперед.

Следующей шайбы зрителям пришлось ждать полчаса игрового времени - в заключительной 20-минутке Владимир Брюквин стал автором гола, который оказался для "Динамо" победным. "Шуты" смогли ответить лишь шайбой Стива Мозеса.

Из других матчей, состоявшихся во вторник, необходимо отметить разгромную победу СКА в Екатеринбурге над местным "Автомобилистом" - 6:0. Уральцы, ударно начавшие сезон, сейчас заметно сдали и оказались неспособны оказать сопротивление петербуржцам. Примечательно, что авторами шести шайб стали шесть разных игроков - по очереди отличились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов и Артем Земченок. Более того, все шесть шайб были заброшены в равных составах.

Тем не менее, "Авто" даже при таком разгроме также досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Это произошло потому, что идущий девятым "Куньлунь" уступил 4:7 "Салавату Юлаеву" и лишился даже математических шансов догнать лидера.