В румынском порту Констанца третьи сутки стоит большой десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри". 10 января его экипаж вместе с командой местного фрегата "Король Фердинанд" выйдет в Черное море, где в территориальных водах Румынии и нейтральной акватории моряки двух стран проведут совместные учения.

Судя по тому, что на борту "Макгенри" находятся около 500 морских пехотинцев, а сам корабль имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, одной лишь отработкой учебных задач в море дело не ограничится. Все говорит за то, что сценарием маневров также предусмотрена высадка десанта и боевой техники на побережье. Косвенно об этом свидетельствует и привлечение к совместным действиям военнослужащих 307-го полка морской пехоты Румынии.

Американские адмиралы о таких подробностях предпочитают умалчивать. Целью заокеанского вояжа они называют стандартное патрулирование в водах дружественного США государства. "Заход корабля "Форт Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности и укрепляет отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - заявила командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франкетти. По ее словам, в 2018 году в акватории Черного моря побывали полдюжины кораблей США.

Действительно, здесь неоднократно бывали ракетные крейсера, эсминцы, фрегаты, разведывательные корабли ВМС США. А теперь впервые дело дошло до десантного корабля-дока с морпехами на борту. Отметим, что "Форт Макгенри" входит в ударную амфибийно-десантную группу ВМС США, которая сейчас курсирует в Восточном Средиземноморье.

Создается впечатление, что к действиям на Черном море и его побережье американские адмиралы готовят все находящиеся в их распоряжении силы. Эксперты по международной безопасности предполагают, что в связи с событиями на Украине США просто пытаются оказать психологическое давление на Россию.

Похоже, к действиям в акватории Черного моря Пентагон готовит все имеющиеся в ВМС США силы

Прямого военного противостояния флотов, конечно, ждать не стоит. Тем не менее, игнорировать звездно-полосатый флаг в Черном море мы, конечно, не можем. Поэтому, как только "Форт Макгенри" вошел в Черное море, его действия тут же начал отслеживать наш сторожевик "Пытливый".

Между тем, интерес военных США к этому региону уже не ограничивается одними морскими походами. В минувший понедельник тяжелый стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B "Глобал Хок" выполнил разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Он поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма и Кубани, а также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя дрон приближался к полуострову достаточно близко - на расстояние около 33 км, но морскую границу России все-таки не нарушил.