Новости

Россия попала на 48 место в Индексе паспортов мира 21:20
СМИ: Ким Чен Ын привез с собой в Пекин сестру и жену 20:49
Милорад Додик: Боснийские сербы хотят только мира 20:27
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине 20:27
Олимпийская чемпионка из Кореи обвинила тренера в изнасилованиях 20:05
Посольство России в Лондоне раскритиковало новые утечки по Скрипалю 19:30
В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля 19:13
В центре Львова избили почетного консула Бельгии 18:46
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы 18:33
"Спартак" расторг контракт с Романом Еременко 18:25
В Германии неизвестные жестоко избили депутата бундестага 17:54
Путин заявил, что можно субсидировать авиаперелеты артистов 17:30
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты 16:59
В экипировку "Ратник-3" интегрируют роботокомплексы и беспилотники 16:58
"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник" 16:53
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж 16:35
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами 16:23
Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости 16:14
Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве 16:05
Таксист из Uber обвиняется в убийстве шести человек в США 15:58
Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта 15:53
СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии 15:47
Путину показали проекты строительства культурно-образовательных центров 15:36
Самолет-шпион над Калифорнией сняли на видео 15:34
Премьер-министра Испании раскритиковали за сокрытие стоимости поездок 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 20:33
Рубрика: В мире

Чужие морпехи

На Черном море впервые появился десантный корабль ВМС США
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
В румынском порту Констанца третьи сутки стоит большой десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри". 10 января его экипаж вместе с командой местного фрегата "Король Фердинанд" выйдет в Черное море, где в территориальных водах Румынии и нейтральной акватории моряки двух стран проведут совместные учения.

Судя по тому, что на борту "Макгенри" находятся около 500 морских пехотинцев, а сам корабль имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, одной лишь отработкой учебных задач в море дело не ограничится. Все говорит за то, что сценарием маневров также предусмотрена высадка десанта и боевой техники на побережье. Косвенно об этом свидетельствует и привлечение к совместным действиям военнослужащих 307-го полка морской пехоты Румынии.

СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии

Американские адмиралы о таких подробностях предпочитают умалчивать. Целью заокеанского вояжа они называют стандартное патрулирование в водах дружественного США государства. "Заход корабля "Форт Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности и укрепляет отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - заявила командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франкетти. По ее словам, в 2018 году в акватории Черного моря побывали полдюжины кораблей США.

Действительно, здесь неоднократно бывали ракетные крейсера, эсминцы, фрегаты, разведывательные корабли ВМС США. А теперь впервые дело дошло до десантного корабля-дока с морпехами на борту. Отметим, что "Форт Макгенри" входит в ударную амфибийно-десантную группу ВМС США, которая сейчас курсирует в Восточном Средиземноморье.

Создается впечатление, что к действиям на Черном море и его побережье американские адмиралы готовят все находящиеся в их распоряжении силы. Эксперты по международной безопасности предполагают, что в связи с событиями на Украине США просто пытаются оказать психологическое давление на Россию.

Похоже, к действиям в акватории Черного моря Пентагон готовит все имеющиеся в ВМС США силы

Прямого военного противостояния флотов, конечно, ждать не стоит. Тем не менее, игнорировать звездно-полосатый флаг в Черном море мы, конечно, не можем. Поэтому, как только "Форт Макгенри" вошел в Черное море, его действия тут же начал отслеживать наш сторожевик "Пытливый".

Между тем, интерес военных США к этому региону уже не ограничивается одними морскими походами. В минувший понедельник тяжелый стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B "Глобал Хок" выполнил разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Он поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма и Кубани, а также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя дрон приближался к полуострову достаточно близко - на расстояние около 33 км, но морскую границу России все-таки не нарушил.

В мире США В мире Европа Румыния
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО
Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи