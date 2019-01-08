Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Партия Eesti 200 ("Эстония 200") взяла на себя ответственность за появление на трамвайных остановках Таллина плакатов с надписями "Здесь только русские" и "Здесь только эстонцы". Как пишет Postimees, лидер этой политической силы Кристина Каллас таким образом попыталась привлечь внимание общественности к проблеме разобщенности страны.

"Расколотое общество - это реальная проблема. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах, живем в разных районах города, смотрим разные телеканалы, у нас разные герои, мы даже Новый год встречаем по разному времени. Если это не разобщенность, то что это?" - отметила она, извинившись перед теми, кого задела их политическая акция. "Цель Eesti 200 - чтобы в будущем больше никогда не было причины для размещения подобной рекламы", - подчеркнула Каллас.

В марте 2019 года в Эстонии пройдут парламентские выборы, и молодая партия, которая пока не имеет в законодательном органе ни одного представителя, пытается привлечь к себе внимание избирателей.