Новости

Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни 11:44
Умер актер из "Криминального чтива" Роберт Рут 10:16
Вышел трейлер арктического триллера с Мадсом Миккельсеном 07.01.2019
Умер автор "Православной энциклопедии", телеведущий Николай Лисовой 07.01.2019
Вышел трейлер триллера "Закатать в асфальт" с усатым Мелом Гибсоном 07.01.2019

Фото: Анастасия Волочкова решила переехать из России

Музыкальный театр
    08.01.2019, 15:14
Текст:   Олег Усков

Балерина, дива, актриса и ньюсмейкер Анастасия Волочкова, у которой каждый новый день заведено приветствовать шпагатом, вновь ритуально сделала это. Но, в отличие от десятков прошлых разов, прокомментировав мероприятие с несколько внезапного ракурса.   

По словам артистки, в настоящее время отдыхающей на Мальдивах, ею принято решение там и остаться. О чем говорит опубликованный несколько часов назад пост в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - поделилась балерина. Стяжав ряд оскорбительных комментариев. Впрочем, некоторые подписчики признаются, что завидуют диве белой завистью.

И, видимо, в качестве бесценного подарка, через пару часов после заявления Анастасия сноровосто села на шпагат на древе, тенистом и густом. Снабдив священнодейство тэгом #шпагатволочковой в джунглях. И поясняя, что сим она "сливается с природой" и, дотянувшись ногами до верхушек деревьев, просто передает мальдивский привет!

"У меня тут сегодня таинственное новоселье! Самые лучшие мысли про поиск школы для Ариши на Мальдивах приходят именно в шпагате", - таинственно сообщает балерина.  

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как вам #шпагатволочковой в джунглях?🌴😂 Слиться с природой, дотянуться ногами до верхушек деревьев и просто передать вам мальдивский привет!🌴 У меня тут сегодня таинственное новоселье!🐥 Самые лучшие мысли про поиск школы для Ариши на Мальдивах приходят именно в шпагате.. Photo by @nikaa_smirnova 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Еще через некоторое время Анастасия показала себя в бикини и заверила, что ей хорошо. Заботливо поинтересовавшись, а как нам тут. "Нам тоже хорошо", - парируют подписчики.

Анастасия Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде. Училась в Академии русского балета имени Вагановой. В 1994-м, еще студенткой, начала исполнять сольные партии на сцене Мариинского театра. В 2004-м сыграла главную роль в детективном сериале по роману Полины Дашковой "Место под солнцем". Снялась в "Черном принце" и сериале "Не родись красивой".

Ранее сообщалось, что в Греции на балерину напала банда коварных морских ёжиков

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Сиднее найдена мертвой актриса и супермодель Аннализа Браакензик 07.01.2019
Пилот сериала "Бэтвумен" снимет режиссер "Игры престолов" 07.01.2019
Скарлетт Йоханссон пожаловалась, что ее потрогал за грудь гей 07.01.2019
Сыгравший Фредди Меркьюри актер Рами Малек закрутил служебный роман 07.01.2019
⧣ видео
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Скончался актер Иван Бортник 05.01.2019
Видео: "Солярис" Тарковского объединили с хоррором "Аннигиляция" 04.01.2019
Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии" 04.01.2019
⧣ Россия
Фильм "Т-34" возглавил российский прокат и вызвал аплодисменты зрителей 07.01.2019
Стала известна причина смерти Криса Кельми 05.01.2019
Верника оштрафовали за езду по Камергерскому переулку на 500 рублей 05.01.2019
⧣ фото
Фото: youtube.com/ DWOnThisDay
Умер актер из фильмов Дэвида Линча Уильям Шеппард 07.01.2019
Умер участник легендарной группы The Hollies Эрик Хэйдок 07.01.2019
Солистка "ВИА Гры" рассказала о полученном в Новый год ожоге 05.01.2019