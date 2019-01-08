Фото: Анастасия Волочкова решила переехать из России

Балерина, дива, актриса и ньюсмейкер Анастасия Волочкова, у которой каждый новый день заведено приветствовать шпагатом, вновь ритуально сделала это. Но, в отличие от десятков прошлых разов, прокомментировав мероприятие с несколько внезапного ракурса.

По словам артистки, в настоящее время отдыхающей на Мальдивах, ею принято решение там и остаться. О чем говорит опубликованный несколько часов назад пост в Instagram.

"Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - поделилась балерина. Стяжав ряд оскорбительных комментариев. Впрочем, некоторые подписчики признаются, что завидуют диве белой завистью.

И, видимо, в качестве бесценного подарка, через пару часов после заявления Анастасия сноровосто села на шпагат на древе, тенистом и густом. Снабдив священнодейство тэгом #шпагатволочковой в джунглях. И поясняя, что сим она "сливается с природой" и, дотянувшись ногами до верхушек деревьев, просто передает мальдивский привет!

"У меня тут сегодня таинственное новоселье! Самые лучшие мысли про поиск школы для Ариши на Мальдивах приходят именно в шпагате", - таинственно сообщает балерина.

Еще через некоторое время Анастасия показала себя в бикини и заверила, что ей хорошо. Заботливо поинтересовавшись, а как нам тут. "Нам тоже хорошо", - парируют подписчики.

Анастасия Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде. Училась в Академии русского балета имени Вагановой. В 1994-м, еще студенткой, начала исполнять сольные партии на сцене Мариинского театра. В 2004-м сыграла главную роль в детективном сериале по роману Полины Дашковой "Место под солнцем". Снялась в "Черном принце" и сериале "Не родись красивой".

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