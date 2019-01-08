Милорад Додик: Боснийские сербы хотят только мира

В Боснии и Герцеговине (БиГ) до сих пор многим мешает усиление Республики Сербской (РС), отстаивание ее руководством своих законных прав, в том числе и на собственный праздник - 9 января. Об этом сегодня заявил председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик.

"Мы должны принять некоторую реальность, - цитирует слова политика Радио и телевидение Республики Сербской. - Как мы здесь (в РС - здесь и далее прим. "РГ") терпим существование БиГ, так и они должны свыкнуться с нами. БиГ - это не самое счастливое место для нас (сербов), но мы намерены выполнять международные соглашения, обязательства, которые возложены на нас, Дейтонские соглашения и Конституцию".

Милорад Додик особо подчеркнул, что "Республика Сербская имеет легитимное право на полномочия, гарантированные Конституцией БиГ, и мы собираемся организовать процесс по их получению". "Республика Сербская не хочет ничего, кроме мира", - указал он, добавив: "Республика Сербская, как отражение любви народа, доказала, что способна выжить и в невозможных условиях, и тем самым становилась сильней в своем желании справиться со всеми вызовами".

Напомним, что 25 сентября 2016 года в Республике Сербской был проведен референдум, в ходе которого ее жители однозначно высказались за необходимость отмечать 9 января как День РС в составе БиГ. Поводом для организации плебисцита послужило решение Конституционного суда (КС) БиГ в ноябре 2015 года, в соответствии с которым была признана неконституционной часть закона "О праздниках РС" в отношении Дня Республики Сербской 9 января, а также последующее отклонение КС апелляции парламента - Народной Скупщины сербского энтитета. Таким образом, госорганы БиГ официально запрещали праздновать сербам эту дату из-за ее совпадения с церковным православным праздником - Днем Святого Стефана и якобы ущемления других религиозных групп.

Против проведения данного мероприятия и за непризнание легитимности его результатов активно выступили бошняки и представители Вашингтона и Брюсселя в БиГ, которые указали на то, что следующим шагом Баня-Луки может стать поднятие вопроса о выходе РС из состава БиГ.

Россия же поддержала тогда возможность сербского народа выразить собственное мнение, о чем говорил и посол РФ в Сараево Петр Иванцов: "Население Республики Сербской - одного из двух составляющих БиГ энтитетов - имеет право на свободное волеизъявление по важному для него вопросу".

Между тем 9 января в Баня-Луке и по всей территории Республики Сербской пройдут праздничные мероприятия. Свое участие в них подтвердила уже и премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Кроме того, на днях Милорад Додик рассказал и о том, что жители Республики Сербской ждут Владимира Путина в гости и всегда рады президенту Российской Федерации.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Путина, - сообщил политик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".