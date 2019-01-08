Новости

Россия попала на 48 место в Индексе паспортов мира 21:20
СМИ: Ким Чен Ын привез с собой в Пекин сестру и жену 20:49
Милорад Додик: Боснийские сербы хотят только мира 20:27
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине 20:27
Олимпийская чемпионка из Кореи обвинила тренера в изнасилованиях 20:05
Посольство России в Лондоне раскритиковало новые утечки по Скрипалю 19:30
В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля 19:13
В центре Львова избили почетного консула Бельгии 18:46
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы 18:33
"Спартак" расторг контракт с Романом Еременко 18:25
В Германии неизвестные жестоко избили депутата бундестага 17:54
Путин заявил, что можно субсидировать авиаперелеты артистов 17:30
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты 16:59
В экипировку "Ратник-3" интегрируют роботокомплексы и беспилотники 16:58
"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник" 16:53
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж 16:35
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами 16:23
Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости 16:14
Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве 16:05
Таксист из Uber обвиняется в убийстве шести человек в США 15:58
Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта 15:53
СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии 15:47
Путину показали проекты строительства культурно-образовательных центров 15:36
Самолет-шпион над Калифорнией сняли на видео 15:34
Премьер-министра Испании раскритиковали за сокрытие стоимости поездок 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 20:27
Рубрика: В мире

Милорад Додик: Боснийские сербы хотят только мира

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)

В Боснии и Герцеговине (БиГ) до сих пор многим мешает усиление Республики Сербской (РС), отстаивание ее руководством своих законных прав, в том числе и на собственный праздник - 9 января. Об этом сегодня заявил председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик.

Эмир Кустурица: У сербов один искренний союзник - это Россия

"Мы должны принять некоторую реальность, - цитирует слова политика Радио и телевидение Республики Сербской. - Как мы здесь (в РС - здесь и далее прим. "РГ") терпим существование БиГ, так и они должны свыкнуться с нами. БиГ - это не самое счастливое место для нас (сербов), но мы намерены выполнять международные соглашения, обязательства, которые возложены на нас, Дейтонские соглашения и Конституцию".

Милорад Додик особо подчеркнул, что "Республика Сербская имеет легитимное право на полномочия, гарантированные Конституцией БиГ, и мы собираемся организовать процесс по их получению". "Республика Сербская не хочет ничего, кроме мира", - указал он, добавив: "Республика Сербская, как отражение любви народа, доказала, что способна выжить и в невозможных условиях, и тем самым становилась сильней в своем желании справиться со всеми вызовами".

Напомним, что 25 сентября 2016 года в Республике Сербской был проведен референдум, в ходе которого ее жители однозначно высказались за необходимость отмечать 9 января как День РС в составе БиГ. Поводом для организации плебисцита послужило решение Конституционного суда (КС) БиГ в ноябре 2015 года, в соответствии с которым была признана неконституционной часть закона "О праздниках РС" в отношении Дня Республики Сербской 9 января, а также последующее отклонение КС апелляции парламента - Народной Скупщины сербского энтитета. Таким образом, госорганы БиГ официально запрещали праздновать сербам эту дату из-за ее совпадения с церковным православным праздником - Днем Святого Стефана и якобы ущемления других религиозных групп.

Против проведения данного мероприятия и за непризнание легитимности его результатов активно выступили бошняки и представители Вашингтона и Брюсселя в БиГ, которые указали на то, что следующим шагом Баня-Луки может стать поднятие вопроса о выходе РС из состава БиГ.

Россия же поддержала тогда возможность сербского народа выразить собственное мнение, о чем говорил и посол РФ в Сараево Петр Иванцов: "Население Республики Сербской - одного из двух составляющих БиГ энтитетов - имеет право на свободное волеизъявление по важному для него вопросу".

Додик: Боснийские сербы будут отстаивать право на военный нейтралитет

Между тем 9 января в Баня-Луке и по всей территории Республики Сербской пройдут праздничные мероприятия. Свое участие в них подтвердила уже и премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Кроме того, на днях Милорад Додик рассказал и о том, что жители Республики Сербской ждут Владимира Путина в гости и всегда рады президенту Российской Федерации.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Путина, - сообщил политик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО
Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи