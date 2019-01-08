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Рубрика: В мире

Заказная катастрофа

Хакеры рассказали о подготовке Лондона к отравлению Скрипалей
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
Спецслужбы Великобритании уже несколько лет выжидали "катастрофу", под предлогом которой можно было бы заставить правительство затянуть гайки в сфере безопасности и увеличить оборонные расходы, в том числе для противодействия России. Такие сведения содержатся в документах проекта Integrity Initiative, которые хакеры из группы Anonymous опубликовали на сайте cyberguerilla.org.

Из материалов следует, что сотрудники проекта еще в 2015 году подготовили план противодействия России, в котором предлагались одновременная высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран, а также ужесточение санкционного давления на Москву. Напомним, именно такие меры страны Запада предприняли после отравления в Солсбери весной 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж на британскую разведку, и его дочери Юлии. Москва категорически отвергала нападки Лондона.

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Сотрудники Integrity Initiative выделили работу по отравлению в Солсбери в отдельную операцию "Iris". Специалисты проекта активно анализировали публикации в СМИ и социальных сетях на эту тему. Среди документов приводится конфиденциальное письмо главы информационного отдела МИД Великобритании Энди Прайса с рекомендациями по публичному освещению инцидента в Солсбери. Упоминается, что глава проекта Кристофер Доннелли привел на работу Марка Лаверика - специалиста по биологическому и химическому оружию из военной лаборатории в Портон-Дауне, находящейся рядом с Солсбери. Сотрудники проекта также контактировали с неким Пабло Миллером, которого хакеры называют вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля. В конце публикации Anonymous подчеркивается: "Вывод очевиден. Сделайте его сами".

Данные о Integrity Initiative впервые были опубликованы хакерами в ноябре 2018 года. Как следует из материалов, проект был создан британскими властями в 2015 году для ведения информационных операций против России. Подлинность части документов была подтверждена, включая материалы о финансировании проекта властями Великобритании.

В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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