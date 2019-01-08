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08.01.2019 22:31
Рубрика: Спорт

Бронзовый загар

Наша "молодежка" вернулась из Ванкувера с медалями
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
Хоккеисты молодежной сборной России вернулись из канадского Ванкувера, где завоевали бронзовые награды чемпионата мира. В полуфинале наши, напомним, уступили команде США - 1:2, зато в матче за третье место были сильнее швейцарцев - 5:2. Ну а "золото" досталось финнам, обыгравшим в финале американцев со счетом 3:2.

Встреча медалистов, прибывших в аэропорт Шереметьево накануне вечером, прошла по-семейному трогательно и без лишнего пафоса. В зону прилета ребята, тащившие за собой привычные для хоккеистов тележки с гигантскими баулами, выходили хмурыми и уставшими. Но как только парни оказывались в теплых объятиях родных и близких, появлялись и улыбки. Вычислить родственников было несложно: в этот раз обошлось без толп болельщиков. С одной стороны, сказались праздники, с другой - все же от сборной, как всегда, ждали чуть большего.

Некоторая досада читалась и в глазах ребят, и в словах их главного тренера Валерия Брагина.

- Немного недосказали, хотелось большего. Конечно, слезы были у многих, рассчитывали на большее, - рассказывал наставник "молодежки" журналистам, коих как раз в аэропорту собралось немало.

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Чувством недосказанности делились и сами хоккеисты.

- Поражение от американцев в полуфинале оказалось очень тяжелым, - поведал, например, наш вратарь Петр Кочетков. - Ведь это был лучший матч российской сборной на турнире. Мы играли очень сильно, первым номером.

- Эмоции двоякие, - вторил партнеру Григорий Денисенко. - Есть небольшое опустошение, потому что цели были намного выше. Но нужно довольствоваться тем, что есть.

С последними словами трудно не согласиться. Тем более сразу несколько моментов указывают на то, что сборная России провела весьма качественный турнир. Подопечными остался доволен сам Брагин: "Из семи игр проиграли только одну. Роли, которые были определены, ребята выполнили". Кроме того, сразу несколько россиян оказались лауреатами индивидуальных наград турнира. Петр Кочетков был признан лучшим вратарем турнира, а Алексей Романов - лучшим защитником. Григорий Денисенко, набравший 9 (4+5) очков в семи матчах, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

За последние девять лет молодежная сборная России лишь однажды осталась без медалей чемпионата мира

Ну и наконец бронзовые медали - само по себе достижение. В последнее время конкуренция в молодежном хоккее растет бешеными темпами. Как иллюстрация: впервые за 18 лет финальный матч чемпионата мира прошел без участия сборных России, Канады или Швеции. Причем канадцы и шведы и вовсе "пролетели" мимо медалей, тогда как наши взяли "бронзу". Россияне вообще демонстрируют потрясающую стабильность: за последние девять лет они лишь однажды остались за бортом пьедестала - на прошлом турнире. Таким постоянством не может похвастаться ни одна сборная в мире.

Расстраивает лишь то, что последнее "золото" наша "молодежка" завоевывала в далеком 2011 году. Но Брагин уже заявил, что настроен восполнить этот пробел в Чехии, где пройдет следующий МЧМ. Правда, россиянам придется там непросто уже с самого начала турнира: по итогам состоявшейся жеребьевки наши попали в группу с Канадой, США, Германией и хозяевами льда чехами.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019
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