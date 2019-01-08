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08.01.2019 18:49
Рубрика: Экономика

Без комиссии

Прописаться в садовом доме стало легче
Текст: Игорь Зубков, Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
В законодательстве России нет больше такого понятия, как "дачное товарищество". Вместо пяти взносов владельцам участков теперь надо платить всего два. Плюс в загородных домиках можно оформить регистрацию.
В России останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Фото: photoxpress В России останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Фото: photoxpress
В России останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Фото: photoxpress

С 1 января жизнь российских дачников сильно изменилась. Вступил в силу закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Название "дачное товарищество" упраздняется. Останутся садоводческие и огороднические товарищества. В первых можно строить дома для постоянного проживания, а вторые предназначены лишь для выращивания овощей и фруктов. Закон также закрепил только два вида взносов: членские и целевые. До этого их было пять видов: вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные! Как поясняет глава Союза дачников Подмосковья, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, вступительные вообще имели коррупционную составляющую. Если кого-то не хотели принимать, правление могло заломить огромную сумму: к примеру, 100 тысяч.

Изменился и порядок приема взносов в садовых товариществах. С 1 января все садовые товарищества должны открыть счет в банке и вести все расчеты (принимать взносы, рассчитываться с поставщиками тепла, электроэнергии, воды, газа и так далее) только безналичным способом. Решение об открытии и закрытии банковских счетов должно принимать общее собрание товарищества, контролировать внесение взносов - правление. "В случае расчетов наличными средствами создается риск нецелевого и неконтролируемого расходования денежных средств товарищества, а также сложности с взысканием задолженностей по уплате взносов", - объясняет новацию директор департамента недвижимости минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

Закон, правда, не устанавливает каких-либо санкций за прием взносов наличными после 1 января 2019 года. Но в случае жалоб виновные лица из числа членов правления могут сесть на скамью подсудимых по уголовному делу за злоупотребления или присвоение и растрату, предупреждает руководитель практики жилищного права и соцотношений НЮС "Амулекс" Дмитрий Томко.

С 1 января все садовые товарищества должны открыть счет в банке и вести расчеты только по безналу

Еще одно новшество: во всех садовых домиках можно будет прописаться так же, как и на землях для индивидуального жилищного строительства. Как поясняет исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, есть пять основных критериев для прописки. Участок должен быть предназначен для садоводства, находиться в границах населенного пункта, дом должен быть не выше трех этажей и 20 метров, не разделен на квартиры. И наконец, признан жилым. Последнее условие теперь выполнить легче.

Порядок признания садового дома жилым правительство утвердило в конце прошлого года. Уже не требуется собирать специальную межведомственную комиссию для оценки дома, достаточно направить в муниципалитет заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности. Его готовит индивидуальный предприниматель или компания, являющиеся членами саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Вступают в силу в январе 2019 года
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