Новости

Климкин выступил за постоянный запрет въезда российских мужчин на Украину 22:41
В Новосибирске прошел фестиваль снежных скульптур 22:05
В мире выросло число владельцев огнестрельного оружия 21:51
Россия попала на 48 место в Индексе паспортов мира 21:20
СМИ: Ким Чен Ын привез с собой в Пекин сестру и жену 20:49
Милорад Додик: Боснийские сербы хотят только мира 20:27
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине 20:27
Олимпийская чемпионка из Кореи обвинила тренера в изнасилованиях 20:05
Посольство России в Лондоне раскритиковало новые утечки по Скрипалю 19:30
В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля 19:13
В центре Львова избили почетного консула Бельгии 18:46
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы 18:33
"Спартак" расторг контракт с Романом Еременко 18:25
В Германии неизвестные жестоко избили депутата бундестага 17:54
Путин заявил, что можно субсидировать авиаперелеты артистов 17:30
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты 16:59
В экипировку "Ратник-3" интегрируют роботокомплексы и беспилотники 16:58
"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник" 16:53
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж 16:35
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами 16:23
Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости 16:14
Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве 16:05
Таксист из Uber обвиняется в убийстве шести человек в США 15:58
Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта 15:53
СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 22:09
Рубрика: Спорт

Подают на мельбурн

Теннисисты готовятся к "Большому шлему"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
Ведущие теннисисты мира на этой неделе играют в турнирах ATP и WTA в Южном полушарии, продолжая подготовку к стартующему 14 января Открытому чемпионату Австралии - первому в сезоне соревнованию серии "Большого шлема".

В Сиднее барьер первого круга преодолел россиянин Андрей Рублев, обыгравший француза Люку Пуи - 6:2, 6:3. Отказался от участия в этом турнире Даниил Медведев, который на прошлой неделе добрался до финала в другом городе Австралии - Брисбене. Но в решающем матче Медведев уступил японцу Кею Нисикори - 4:6, 6:3, 2:6.

Объявлен состав сборной России на Кубок Федерации по теннису

В совсем уж далеком Хобарте, административном центре принадлежащего Австралии острова Тасмания, Анна Блинкова в стартовом раунде победила китаянку Чжан Шуай - 6:2, 0:6, 6:2. А вот Дарья Касаткина в Сиднее до второго круга не добралась, не справившись с представительницей Белоруссии Александрой Саснович - 1:6, 4:6.

У мужчин еще один турнир проходит в новозеландском Окленде, но там россиян нет.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО
Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи