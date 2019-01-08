Ведущие теннисисты мира на этой неделе играют в турнирах ATP и WTA в Южном полушарии, продолжая подготовку к стартующему 14 января Открытому чемпионату Австралии - первому в сезоне соревнованию серии "Большого шлема".

В Сиднее барьер первого круга преодолел россиянин Андрей Рублев, обыгравший француза Люку Пуи - 6:2, 6:3. Отказался от участия в этом турнире Даниил Медведев, который на прошлой неделе добрался до финала в другом городе Австралии - Брисбене. Но в решающем матче Медведев уступил японцу Кею Нисикори - 4:6, 6:3, 2:6.

В совсем уж далеком Хобарте, административном центре принадлежащего Австралии острова Тасмания, Анна Блинкова в стартовом раунде победила китаянку Чжан Шуай - 6:2, 0:6, 6:2. А вот Дарья Касаткина в Сиднее до второго круга не добралась, не справившись с представительницей Белоруссии Александрой Саснович - 1:6, 4:6.

У мужчин еще один турнир проходит в новозеландском Окленде, но там россиян нет.