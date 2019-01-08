Канадский журналист оценил успехи России в борьбе за трезвость

Россия когда-то считалась самой пьющей страной мира. Всего лишь двенадцать лет назад россияне употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год. Однако сейчас этот показатель приближается к 10 литрам - к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.

По его словам, Россия сегодня занимает четырнадцатое место в мировом рейтинге наиболее пьющих стран, хотя еще десятилетие назад располагалась на четвертом месте. При этом доля крепких спиртных напитков, таких как водка, в общей структуре потребления алкоголя снизилась на 31 процент.

Кроме того, с 2005 года российское правительство предприняло ряд мер по снижению злоупотребления алкоголем. В том числе, была запрещена продажа спиртных напитков в ларьках и продуктовых магазинах после 23:00, а также самопального алкоголя.

Ситуация изменилась настолько, что сами россияне начинают делать выбор в пользу здорового образа жизни, что также способствует значительному снижению употребления алкоголя.

Всемирная организация здравоохранения признала в своем последнем докладе, что эти меры привели к значительному снижению показателей употребления алкоголя в России. Страна, ранее имевшая сомнительную репутацию одной из самых пьющих наций, все больше отдаляется от этого стереотипа, сообщает CBS.