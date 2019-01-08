Климкин выступил за постоянный запрет въезда российских мужчин на Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В эфире программы "Завтрак 1+1" украинский политик назвал такую меру "умной и правильной фильтрацией".

Напомним, 26 ноября Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней. На это время Киев ограничил въезд российских мужчин в возрасте 16-60 лет на территорию страны.

В конце декабря Порошенко объявил об окончании действия военного положения, однако Совет национальной безопасности Украины запрет на въезд россиян не снял. Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что за время военного положения в страну не пустили 1,6 тыс. граждан России.

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России.