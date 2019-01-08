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Коммунальные платежи повысят в этом году в два этапа. Первый уже пройден 1 января, тарифы поднялись на 1,7 процента. Второй наступит 1 июля, рост составит 2,4 процента, но он не будет одинаковым для всех.
Эксперты советуют внимательно изучить платежку и оценить, все ли услуги в ней действительно необходимы. Фото: Сергей Куксин Эксперты советуют внимательно изучить платежку и оценить, все ли услуги в ней действительно необходимы. Фото: Сергей Куксин
Эксперты советуют внимательно изучить платежку и оценить, все ли услуги в ней действительно необходимы. Фото: Сергей Куксин

При двухэтапной системе повышения платежей с 1 января для всех регионов решено установить одинаковый индекс повышения платежей. А с 1 июля регионы смогут поднять тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивидуально установленным индексом.

Самый низкий предельный индекс - 2 процента - установлен для 41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные платежи в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7 процента. Среди регионов, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего: Москва (4,8 процента), Санкт-Петербург (4,5), Дагестан (3,8 процента).

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году

"Возможно, январское повышение окажется для многих достаточно чувствительным, потому что именно в это время мы много платим за отопление", - отметила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева. И дала советы, как не переплатить за коммунальные услуги.

Первые платежки с новыми суммами кому-то придут в конце января, кому-то в начале февраля. "Тогда можно будет оценить, насколько у вас вырос платеж. И начать разбираться, за что вы платите", - говорит Разворотнева. Она напомнила, что сейчас есть возможность провести энергоэффективные мероприятия и установить приборы, которые будут регулировать поступление тепла в дом. Есть и другие меры, которые позволят сэкономить. "Это лампочки с датчиками движения, энергоэффективные лампы, приборы бытовые класса А", - перечислила она.

Также Разворотнева посоветовала еще раз внимательно изучить платежку, все ли в ней действительно вам необходимо. "Первый пункт - плата за общедомовое имущество и отдельно за домофон. Надо посмотреть на ваш договор управления, сходить в управляющую компанию и добиться, чтобы домофон включили в общедомовое имущество, чтобы вы за него не платили отдельно. У многих из нас стоит радиоточка, но ею зачастую не пользуются. Надо написать заявление и попросить ее отключить", - советует эксперт.

"Мусорная" реформа

Бутылки с бумагой не смешивать!

Еще одна особенность этого года в сфере ЖКХ - регионы перешли на новую систему работы с коммунальными отходами.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Впервые в Москве тарифы на ряд услуг ЖКХ утверждены на 5 лет

К 1 января все регионы должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и выбрать региональных операторов. Теперь они будут самостоятельно устанавливать нормативы накопления мусора, порядок перехода к раздельному сбору отходов.

Могут вырасти платежи за вывоз твердых коммунальных отходов. Но, как заверил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более пяти процентов.

Для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - старт "мусорной реформы" отсрочен до 1 января 2022 года.

Телефоны "горячих линий" в регионе по "мусорной" реформе можно узнать на сайте "РГ".

Экономика ЖКХ Регулирование тарифов в ЖКХ Вступают в силу в январе 2019 года
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