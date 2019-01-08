Маурисио Перрейра объявил об уходе из "Краснодара" грядущим летом

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перрейра решил не продлевать контракт с российским клубом. Действующее соглашение уругвайца с "быками" истекает в июне этого года.

По словам Перрейры, он покидает "Краснодар" по семейным причинам. В то же время в зарубежных СМИ появилась информация, что пригласить его готовы три команды из испанского чемпионата. Какие именно - не сообщается.

"Я ни на что не жалуюсь", - отметил Маурисио. "Клуб сделал все возможное, чтобы я чувствовал себя хорошо. Мне было очень трудно принять это решение. Но семья для меня на первом месте. Нам нужно жить там, где говорят по-испански".

Перрейра выступает за "Краснодар" с 2013 года. За свою нынешнюю команду он провел более 140 матчей. По итогам сезона 2014/15 Перрейра стал бронзовым призером Премьер-лиги.