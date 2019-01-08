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Рубрика: В мире

На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО

Текст: Юрий Когалов
Из-за внутренних проблем Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО еще как минимум пять лет. Такое мнение выразил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканал "1+1".
Павел Климкин. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Павел Климкин. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Павел Климкин. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

По его словам, вопрос с присоединением к Европейскому союзу или Североатлантическому альянсу не удастся решить "ни за год, ни за два, ни за пять лет". "Нужно сделать что-то на Украине, так как мы сами не готовы", - отметил глава МИД. При этом он подчеркнул, что по вопросу членства Киеву работать проще с НАТО, чем с ЕС.

Фото: Михаил Палинчак/РИА Новости
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Между тем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер еще в 2016 году заявил, что Украина "не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет".

Напомним, курс на евроинтеграцию был взят Киевом после госпереворота 2014 года. С 2016 года действует договор о зоне свободной торговли, с сентября 2017 года - Соглашение об ассоциации. Кроме того, в 2017 году в Верховную раду был внесен законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на интеграцию с ЕС и НАТО.

В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес парламент еще одну инициативу по закреплению в Конституции устремлений нынешних киевских властей. В ноябре они была одобрена 311 депутатами, против инициативы выступили лишь трое законодателей. При этом 21 парламентарий воздержался, а 16 - не голосовали вовсе.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что расширение НАТО наносит огромный политический вред.

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"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема", - заявлял директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин. По его словам, в качестве ответа России придется выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи, тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника.

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