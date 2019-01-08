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08.01.2019 09:30
Рубрика: Экономика

Названа самая дорогая компания в мире

The Wall Street Journal представил рейтинг самых дорогих компаний в мире. Список, по версии издания, возглавляет Amazon миллиардера Джеффа Безоса. Ее рыночная капитализация составляет более 796 млрд долларов.

Фото: depositphotos.com
В США попугай сам совершал покупки на Amazon

Вторую строчку в рейтинге заняла Microsoft - 789 млрд долларов. Третью - холдинг Alphabet, в состав которого входит Google - 745 млрд. Далее идет Apple (702 млрд).

Amazon была основана в 1994 году. На сегодняшний день это крупнейшая интернет-компания мира. Безос считается самым богатым человеком мира. Его состояние оценивается в 135 млрд долларов.

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