Новой "украинской" церкви пока не существует даже на бумаге

Граждане Украины, вероятно, уже привыкли, что все, к чему прикасаются руки президента Порошенко, сразу же после объявления об очередной глобальной победе, превращается в убытки, позор, кровь. Или в мировое посмешище. С последнего этапа - фарса, начался и главный проект его жизни, если верить заявлениям Порошенко - новая "автокефальная" украинская церковь, с называнием которой до сих пор нет определенности - то ли ПЦУ, как додумались в Киеве, то ли СЦУ, как настаивают в Стамбуле.

Определенности нет потому, что и сама грамота о предоставлении самоуправления - тот самый "томос", получение которого украинскими СМИ отмечалось едва ли не как второе пришествие, как вскоре выяснилось - не действителен. Его подписал только константинопольский патриарх Варфоломей, мнящий себя "православным папой", и уже получивший от Порошенко деньги и приходы, а члены стамбульского синода - не подписали, хотя это обязательная процедура. И теперь, похожий на большую шоколадную конфету свиток, уже без сопровождения приближенных к телу Порошенко журналистов, отправляется малой скоростью из Киева обратно в Стамбул, на дальнейшее рассмотрение, и значит, похабная торговля в храме продолжается.

О возврате ранее приобретенного томоса продавцу промежду делом сообщил подконтрольный Петру Порошенко телеканал "Прямой". Мол, прихожанам ПЦУ, или СЦУ, не о чем беспокоиться, скоро все подписи будут проставлены и "конфета" вернется в киевский Софийский собор, все еще остающийся архитектурно-историческим заповедником. Представители раскольников комментариев по поводу возврата пока не дали, вероятно из-за "переходного периода" - коль скоро нет определенности с названием, руководством, структурой, нет и официальных спикеров. Занятно, что первым сверил список подписантов с каноническими правилами бывший представитель канонического православия, отошедший от истинной Церкви бывший пресс-секретарь Украинской православной церкви (УПЦ), а ныне профессор университета "Лойола-Меримаунт" в Лос-Анджелесе Кирилл Говорун. "Томос, подписанный только вселенским патриархом, без подписей членов синода - недействителен. Он так и называется: патриарший и синодальный томос, и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов синода. Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже", - написал американский расстрига в своем Facebook, чем вызвал немалый переполох в администрации Порошенко.

Там, наверняка, и рады бы сделать все с наименьшей оглаской - ведь самому Порошенко важны не канонические правила и текст томоса, вызывающий недоуменные вопросы даже у раскольников, а президентская избирательная кампания, краеугольным камнем которой он сделал ПЦУ или СЦУ. Однако вопросы задают его подельники по расколу, и в первую очередь не приглашенный в Стамбул по настоянию Варфоломея "почётный украинский патриарх" Филарет (Денисенко). Во-первых, за сутки между объявлением об "автокефалии" и ее опровержением, он заявил, что новоявленный глава ПЦУ или СЦУ Епифаний - всего лишь предстоятель, а он - истинный патриарх. Во-вторых, пригрозил Стамбулу, что патриархия на Украине все равно будет создана, чем наверняка оскорбил в лучших ожиданиях своих турецких "единоверцев" - они-то в тексте томоса и устава ПЦУ или СЦУ постарались максимально сузить самоуправляемость этой структуры, низведя ее до положения даже не митрополии, а экзархата. Иными словами, не факт, что все двенадцать членов стамбульского синода бросятся теперь ставить подписи под украинским томосом - далеко не все финансовые и организационные вопросы между ними разрешены. Собственно, и возврат томоса, как теперь кажется - был ими запланирован. Впрочем, за полгода "евхаристических" торгов с Варфоломеем Петр Порошенко уже понял, что лучше всяких теологических дискуссий на местного патриарха и синод действуют деньги. Но и это, как показывает практика, не гарантирует от возврата "товара" отправителем: денонсация ранее выданных "томосов" - известная практика константинопольских церковных торговцев.

Томос, подписанный только вселенским патриархом, без подписей членов синода недействителен

Между тем

Патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней считает, что подписание 5 января константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии так называемой "православной церкви Украины" (ПЦУ) приведет к новому расколу в этой стране, и называет это решение самым катастрофичным из всех возможных.

"Константинопольский Патриарх взял на себя право по-своему решить вопрос, который был решен 300 лет назад, - подчеркнул глава СПЦ в интервью сербскому ТВ "Храм". - Реальные же причины этого шага Фанара не канонического, а скорее политического характера. Они связаны со стремлением одной части могущественного мира покорить Украину и тем самым приблизиться к России, чтобы лучше ее контролировать. Константинопольский Патриарх подошел к этому вопросу, ни с кем не посоветовавшись, но, вероятно, имея договоренности с некоторыми другими силами этого мира о том, как решить эту проблему. Как мы видим, это было осуществлено самым катастрофичным способом. Способом, благодаря которому новый раскол на Украине будет легализован и расширен".

Подготовил Александр Борисов