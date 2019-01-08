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08.01.2019 17:30
Рубрика: В мире

Томос не настоящий

Новой "украинской" церкви пока не существует даже на бумаге
Текст: Павел Дульман
Граждане Украины, вероятно, уже привыкли, что все, к чему прикасаются руки президента Порошенко, сразу же после объявления об очередной глобальной победе, превращается в убытки, позор, кровь. Или в мировое посмешище. С последнего этапа - фарса, начался и главный проект его жизни, если верить заявлениям Порошенко - новая "автокефальная" украинская церковь, с называнием которой до сих пор нет определенности - то ли ПЦУ, как додумались в Киеве, то ли СЦУ, как настаивают в Стамбуле.
Сотни украинцев пришли в собор Святой Софии, чтобы посмотреть на неправильный томос. Фото: REUTERS Сотни украинцев пришли в собор Святой Софии, чтобы посмотреть на неправильный томос. Фото: REUTERS
Сотни украинцев пришли в собор Святой Софии, чтобы посмотреть на неправильный томос. Фото: REUTERS

Определенности нет потому, что и сама грамота о предоставлении самоуправления - тот самый "томос", получение которого украинскими СМИ отмечалось едва ли не как второе пришествие, как вскоре выяснилось - не действителен.  Его подписал только константинопольский патриарх Варфоломей, мнящий себя "православным папой", и уже получивший от Порошенко деньги и приходы, а члены  стамбульского синода  - не подписали, хотя это обязательная процедура.  И теперь, похожий на большую шоколадную конфету свиток, уже без сопровождения приближенных к телу Порошенко журналистов, отправляется малой скоростью из Киева обратно  в Стамбул, на дальнейшее рассмотрение, и значит,  похабная торговля в храме продолжается.

Фото: РИА Новости
Эксперт: "Вселенский патриарх" обслуживает чужие политические интересы

О возврате ранее приобретенного томоса  продавцу промежду делом сообщил подконтрольный Петру Порошенко телеканал "Прямой". Мол, прихожанам ПЦУ, или СЦУ, не о чем беспокоиться, скоро все подписи будут проставлены и "конфета" вернется в киевский Софийский собор, все еще остающийся архитектурно-историческим заповедником.  Представители раскольников комментариев по поводу возврата пока не дали, вероятно из-за "переходного периода" - коль скоро нет определенности с названием, руководством, структурой, нет и официальных спикеров.  Занятно, что первым сверил список подписантов с каноническими правилами бывший представитель канонического православия, отошедший от истинной Церкви бывший пресс-секретарь Украинской православной церкви (УПЦ), а ныне профессор университета "Лойола-Меримаунт" в Лос-Анджелесе  Кирилл Говорун. "Томос, подписанный только вселенским патриархом, без подписей членов синода - недействителен. Он так и называется: патриарший и синодальный томос,  и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов синода. Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже", - написал американский расстрига  в своем Facebook, чем вызвал немалый переполох  в администрации Порошенко.

Фото: РИА Новости
РПЦ: Томос - результат неуемных политических и личных амбиций

Там, наверняка, и рады бы сделать все с наименьшей оглаской - ведь самому Порошенко важны не канонические правила и текст томоса, вызывающий недоуменные вопросы даже у раскольников, а президентская избирательная кампания, краеугольным камнем которой он сделал ПЦУ или СЦУ.  Однако вопросы задают его подельники по расколу, и в первую очередь не приглашенный в Стамбул по настоянию Варфоломея  "почётный украинский патриарх" Филарет (Денисенко). Во-первых, за сутки между объявлением об "автокефалии" и ее опровержением, он заявил, что новоявленный глава ПЦУ или СЦУ Епифаний - всего лишь предстоятель, а он - истинный патриарх. Во-вторых, пригрозил Стамбулу, что патриархия на Украине все равно будет создана, чем наверняка оскорбил в лучших ожиданиях своих турецких "единоверцев" - они-то в тексте томоса и устава ПЦУ или СЦУ постарались максимально сузить самоуправляемость этой структуры, низведя ее до положения даже не митрополии, а экзархата. Иными словами, не факт, что все двенадцать членов стамбульского синода бросятся теперь ставить подписи под украинским томосом - далеко не все финансовые и организационные вопросы между ними разрешены.  Собственно, и возврат томоса, как теперь кажется - был ими запланирован.  Впрочем, за полгода "евхаристических" торгов с Варфоломеем Петр Порошенко уже понял, что лучше всяких теологических дискуссий на местного патриарха и синод действуют деньги. Но и это, как показывает практика, не гарантирует  от возврата "товара" отправителем:  денонсация ранее выданных "томосов" - известная практика константинопольских церковных  торговцев.

Томос, подписанный только вселенским патриархом, без подписей членов синода недействителен

Между тем

Патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней считает, что подписание 5 января константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии так называемой "православной церкви Украины" (ПЦУ) приведет к новому расколу в этой стране, и называет это решение самым катастрофичным из всех возможных.

"Константинопольский Патриарх взял на себя право по-своему решить вопрос, который был решен 300 лет назад, - подчеркнул глава СПЦ в интервью сербскому ТВ "Храм". - Реальные же причины этого шага  Фанара не канонического, а скорее политического характера. Они связаны со стремлением одной части могущественного мира покорить Украину и тем самым приблизиться к России, чтобы лучше ее контролировать. Константинопольский Патриарх подошел к этому вопросу, ни с кем не посоветовавшись, но, вероятно, имея договоренности с некоторыми другими силами этого мира о том, как решить эту проблему. Как мы видим, это было осуществлено самым катастрофичным способом. Способом, благодаря которому новый раскол на Украине будет легализован и расширен".

Подготовил Александр Борисов

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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