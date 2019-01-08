Новости

Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты 16:59
В экипировку "Ратник-3" интегрируют роботокомплексы и беспилотники 16:58
"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник" 16:53
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж 16:35
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами 16:23
Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости 16:14
Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве 16:05
Таксист из Uber обвиняется в убийстве шести человек в США 15:58
Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта 15:53
СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии 15:47
Путину показали проекты строительства культурно-образовательных центров 15:36
Самолет-шпион над Калифорнией сняли на видео 15:34
Премьер-министра Испании раскритиковали за сокрытие стоимости поездок 15:25
СМИ: В Иране арестован бывший военнослужащий из США 15:18
Фото: Анастасия Волочкова решила переехать из России 15:14
Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан 15:10
"Москва" пришлась по вкусу 14:59
Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новых дорог 14:38
Маурисио Перрейра объявил об уходе из "Краснодара" грядущим летом 14:28
Видео: Путин успокоил плачущую девочку 14:01
В Италии на коров надели пальто 13:59
На Дону три человека погибли при пожаре в бесхозном строении 13:47
Три человека погибли в ДТП на трассе под Ростовом 13:42
Почтовые конверты служат компасом в культурную столицу Беларуси 13:37
В токийском метро запустили беспилотный поезд 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 15:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи определили два биомаркера, которые могут помочь в диагностике мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий) - наиболее распространенного нарушения сердечного ритма, значительно повышающего риск инсульта, передает BCC со ссылкой на специалистов из Университета Бирмингема.

Фото: Depositphotos.com
Ученые выяснили причину переедания

Ученые в течение двух лет работали примерно с 700 добровольцами, рассматривая такие клинические факторы риска как возраст, пол, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, история инсульта или транзиторная ишемическая атака, функция почек и индекс массы тела (ИМТ).

В ходе исследования были обнаружены два биомаркера, являющиеся связующим звеном с фибрилляцией предсердий. Один из них - секретируемый сердцем гормон мозговой натрийуретический пептид (BNP), а другой - белок, ответственный за фосфатную регуляцию, который называется фактором роста фибробластов-23 (FGF-23).

- Люди с фибрилляцией предсердий имеют гораздо большую вероятность развития тромбов и страдают от инсультов. Однако недуг часто диагностируется после того, как пациент перенес инсульт. Чтобы этого избежать, важно вовремя начать принимать антикоагулянтные препараты для предотвращения свертывания крови. Обнаруженные нами два биомаркера могут помочь в ранней диагностике состояния сердца, - отметил доктор Винни Чуа.

Справка "РГ"

Среди симптомов мерцательной аритмии: усталость и неспособность к физическим нагрузкам, одышка, слабость или головокружение, боль в груди, учащенный "неровный" пульс.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО
Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи