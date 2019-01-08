Олимпийская чемпионка из Кореи обвинила тренера в изнасилованиях

Южнокорейский шорт-трек сотрясает громкий скандал, который затмил даже основные политические новости, включая поездку Ким Чен Ына в Китай.

Олимпийская чемпионка Сочи и Пхенчхана, многократная чемпионка мира, один из лидеров женской сборной Южной Кореи по шорт-треку 21-летняя Сим Сок Хи заявила, что с 17-летнего возраста подвергалась изнасилованиям со стороны тренера Чо Чжэ Бома. По ее словам, это продолжалось четыре года, в том числе во время Олимпиады в Пхенчхане. Как утверждает спортсменка, это происходило, когда спортсменов готовили к сборам, а также во время международных состязаний.

Напомним, 17 декабря Сим Сок Хи обвинила тренера в рукоприкладстве. Бывший наставник уже арестован, но отрицает свою вину.

Отметим, что Чо тренировал девушку много лет. В течение этого времени, как утверждает Сим, он ее избивал, в том числе хоккейной клюшкой, постоянно нецензурно ругался. Буквально за три недели до начала Олимпиады-2018 после очередной порции побоев Сим Сок Хи потеряла сознание. Девушка решила, что если так и дальше будет продолжаться, то однажды он может забить ее до смерти.

О том, что с национальной сборной не все гладко, СМИ узнали сразу после этого инцидента. Сим в январе прошлого года покинула сборную и ее пришлось уговаривать вернуться. В Федерации конькобежцев Кореи тогда признали проблему и пообещали во всем разобраться после Олимпиады-2018.

В дальнейшем выяснилось, что Чо Чжэ Бом избивал еще двух спортсменов, в чем признался. За это он уже был приговорен к 10 месяцам тюрьмы, но Сим в декабре вновь подала в суд, озвучив новые подробности избиений.

Комментируя свой нынешний шаг, Сим Сок Хи сказала, что решилась на это, чтобы подобное никогда не повторялось в корейском спорте. По ее словам Чо Чжэ Бом после изнасилований угрожал ей, говорил, что разрушит ее спортивную карьеру.

Адвокат экс-тренера заявил, что его клиент категорически отрицает, что когда-либо прибегал к сексуальному насилию в отношении Сим Сок Хи.

Отметим, что Сим на Олимпиаде в Сочи завоевала три медали: "золото" в эстафете на 3000 метров, "серебро" на 1500 метров и "бронзу" на 1000 метров. На последней Олимпиаде, которая прошла в корейском Пхенчхане в феврале 2018 года, титулованная спортсменка вновь взяла награду высшей пробы в эстафете на 3000 метров. Многие считают, что скандал и побои негативно сказались на ее выступлении в Пхенчхане. Кроме этих наград, Сим неоднократно побеждала на чемпионатах мира.