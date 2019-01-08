Правительство внесло изменения в правила оказания услуг по перевозкам пассажиров, грузов и багажа в поездах дальнего следования. Теперь перевозчики обязаны своевременно информировать пассажиров о возможности покупки билетов по невозвратным тарифам.

Соответствующее постановление кабмина вступило в силу с 1 января. Информация по невозвратным тарифам должна быть размещена на официальном сайте перевозчика или уполномоченного им лица. Невозвратные билеты можно будет купить в СВ, купе и сидячие вагоны, так как тарифы в этих сегментах не регулируются государством. Кроме Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочерней компании РЖД, есть еще железнодорожные перевозчики, которые в основном перевозят пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом. Это правило распространяется и на них.

ФПК объявила, что невозвратные тарифы на ряде пилотных направлений начнут действовать с 20 января этого года. При покупке билета по такому тарифу скидка может составить от пяти до 20 процентов стоимости проезда, но поменять или сдать такой билет, вернув деньги за него, можно будет только в нескольких случаях.

Согласно поправкам в устав железнодорожного транспорта, которые начали действовать с начала года, в их число входит внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травма в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете. Чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медсправками или другими документами в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен невозвратный билет.

Цена билетов в вагоны люкс, СВ и купе, которые не подпадают под систему динамического ценообразования при продаже билетов (около пяти процентов поездов), будет индексирована на 3,9 процента. В остальных составах стоимость будет повышаться или понижаться в зависимости от спроса и приближения к дате отправления. Что касается регулируемых тарифов в плацкартные и общие вагоны, то они также индексированы с 1 января на 3,9 процента.

Кроме этого вступил в силу новый график гибкого регулирования тарифов, то есть в различные календарные периоды года будет изменяться стоимость проезда. В частности, стоимость проезда с 5 ноября по 19 декабря будет ниже на 15 процентов, с 9 января по 21 февраля и с 11 марта по 25 апреля - на 12 процентов.