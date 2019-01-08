Посольство России в Лондоне раскритиковало новые утечки по Скрипалю

Намеренной утечкой назвало посольство России в Лондоне публикации в британских СМИ об установлении "всех подробностей" покушения на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Мы имеем дело с очередным информационным вбросом, который не носит официального характера и не поддается проверке. Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится", - говорится в сообщении посольства. По оценкам дипломатов, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее.

В заявлении особо отмечается, что "граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются в Великобритании на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта прошлого года так и не установлены".

Ранее газета The Daily Telegraph утверждала, что британские власти установили все детали по "делу Скрипалей", а якобы сеть ГРУ, которая, как утверждает Лондон, стоит за отравлением в Солсбери, раскрыта и ликвидирована.

Кроме того, издание со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Скрипали живут на юге Англии. Они свободны в передвижении, но находятся под охраной спецслужб. Дочери Скрипаля Юлии предоставлена работа как носителю русского языка.