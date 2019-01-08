При столкновении поездов в ЮАР погибли люди

Не менее двух человек погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Претории.
"На данный момент похоже, что два человека погибли и множество получили тяжелые ранения", - сообщил газете Sunday Times полицейский, не назвавший свое имя.
В настоящее время спасатели пробираются к пострадавшим, которые оказались зажатыми внутри вагонов. Другие подробности инцидента не приводятся.
Hundreds injured in the Mountain View Pretoria train crash. pic.twitter.com/w7YGznXR03— Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.