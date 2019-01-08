Путин заявил, что можно субсидировать авиаперелеты артистов

Владимир Путин пообещал обсудить с крупнейшими авиакомпаниями проблему дороговизны билетов для артистов, выезжающих на гастроли. В ходе совещания, посвященного строительству культурных центров в регионах, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев пожаловался президенту на высокую стоимость авиабилетов.

"Я говорил как-то Вам в канун чемпионата мира, что нам непросто добиться снисхождения от нашего теперь единственного перевозчика "Аэрофлота", - сказал он. - Мне кажется, что должны быть цены, которые могут позволить себе все". Гергиев рассказал, что на гастроли необходимо вывозить от 200 до 400 человек, и зачастую нужен бизнес класс. Но, по его словам, "ни один театр мира не выдержит" таких цен.

В ответ президент пояснил, что "по перевозкам тоже надо прикинуть, прежде всего субсидировать может быть что-то". По словам Путина "здесь небольшие такие уж деньги". Президент также добавил, что этот вопрос может быть проработан и с Аэрофлотом.