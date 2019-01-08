Год начался скромно, без азарта.

В нашем районе даже фейерверки взлетали ниже и грохотали тише, чем обычно. Ящик я не включал, но очень удивлюсь, если попса смогла реально изобразить безудержное веселье, пьяную удаль, прочее разудалое оливье... При том, что никаких "фатальных неприятностей" в обществе нет, да и апокалипсических настроений тоже. Просто, как мне кажется, народ малость "поджался" - кривая общего настроения вяло елозит на месте с легким креном вниз. У верхов и низов...

"Вершинин: Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем.

Тузенбах: Давайте. О чем?

Вершинин: О чем? Давайте помечтаем... например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести-триста".

В нашем районе даже фейерверки взлетали ниже и грохотали тише, чем обычно

Вот такие прогнозы мне выдумывать как-то несподручно. Ясно, не в том дело, что кто-то их вспомнит (не то что через 200 лет, а хотя бы через 200 минут...), но просто некоторая внутренняя честность тормозит. Герои Чехова-то в общем считали, что шляпы изменятся, а мозги - не очень. В самом общем виде, за 120 лет, которые нас отделяют от "Трех сестер", так оно и вышло - природа людей осталась прежней. Моды - патриотизм, либерализм, большевизм, антибольшевизм, национализм, опять патриотизм, политкорректность, религиозность и т.д. - текут себе, люди в них плещутся, тонут, выныривают, друг в дружку брызгают, но остаются сами собой. Однако сейчас есть впечатление (тоже модное, конечно!), что Прогресс лезет уже довольно глубоко внутрь своих создателей. Появятся "после нас" люди-компы, возникнет какой-то "гибридный вид" или это так и останется бесплодными мечтаниями вроде очередного "человека-амфибии"? Как бы там ни было, но беззаботно мечтать о будущем не тянет. Так что давайте лучше помечтаем о прошлом, спрогнозируем его в завтра.

Известно, что жизнь человека, группы, нации, страны, Человечества движется сквозь Время неравномерно. То лежит, то ползет, то бежит, то удирает, то обгоняет Стрелку, то прячется от нее... На дороге случаются не просто развороты, спады и подъемы, но самые настоящие провалы, разломы, и часто, только грохнувшись в эти ямы, ободрав в кровь все, что можно, люди и страны потом начинают рваться вверх, только кризис дает энергию (энергию злости? сопротивления? борьбы за выживание?) для качественного изменения. Распад Системы превращается в ее Перезагрузку. Трудно говорить обо всей Истории, но в России много раз бывало именно так...

Среди многих теорий - религиозных, экономических, геополитических, "энергетических", культурологических, этнических и т.д., объясняющих разные повороты русской истории, я обратил внимание на известную "теорию 12".

Ее преимущество в том, что тут именно нет теории, т.е. попытки что-то как-то объяснить. Нет, здесь просто КОНСТАТАЦИЯ довольно забавной закономерности.

Еще одна честная особенность - "теория 12" не претендует на универсальность. Она относится только к России, только к определенному периоду, внутри этого периода она тоже не слишком точна, многие важные события не охватывает, но в целом довольно часто "попадает".

Теперь от длинной преамбулы - к делу.

Данная теория говорит, что существенные события в политической Истории России происходят примерно раз в 12 лет плюс-минус год. Так было не всегда, но за точку отсчета можно взять 1801 г.

Итак, 1801-й - убийство Павла, "дней Александровых прекрасное начало". Через 11 лет - 1812 г. Еще через 13 лет (1801 + 24) - 1825-й, декабристы. Прибавим еще 12 лет - 1837 г. Смерть Пушкина - важнейшая Скрепа российской Истории. Как-никак именно А.С. "сформулировал дискурс", дал нам язык, на котором (в пределах которого) до последнего времени думала, спорила, опровергала себя русская литературоцентричная История.

1849-й - 0: не произошло ничего достойного упоминания. А вот 1861-й - отмена крепостного права.

Дальше происходит сбой: 1873-й - опять мимо. Но закономерность не исчезла, просто немного сдвинулась.

Жизнь человека, группы, нации, страны, Человечества движется сквозь Время неравномерно

Берем новую точку отсчета. 1881-й - убийство Александра II, приход Александра III, начало контрреформ. Через 13 лет, в 1894-м - смерть Александра III, приход последнего Романова, Николая II. Тогда это событие не казалось чем-то принципиальным, ведь Николай не хотел ничего менять, лишь продолжать линию своего "незабвенного родителя". Но очень скоро выяснилось, что продолжение и стало кратчайшим путем в Пропасть. Итак, еще 11 лет: 1881-й + 24 = 1905-й. Еще 12 лет - 1917 г. Еще 12 лет - 1929-й, "год Великого Перелома", как со свойственным ему юмором висельника сказал сам "переломщик" - Сталин. Конец НЭПа, начало раскулачивания, коллективизации, войны в деревне. 1929-й + 12 = 1941 г. Еще 12 лет - 1953-й, смерть Великого Диктатора, начало распада сталинизма.

Дальше эпоха Кровавой Истории закончилась, но Часы, понятно, продолжают тикать.

1953-й + 12 = 1965 г. В 1964 г. сняли суетливого Хрущева. Мелочь, но все же... Вот 1977-й - зеро, не произошло очевидно ничего. Следующая зарубка - 1989-й. Первый съезд Народных депутатов, распад СССР вступает в активную стадию. 2001 г. - не совсем точно, но в 2000-м президентом стал Путин, начался новый период современной истории России. 2001-й +12 = 2013 г., начало нового "крымского" периода.

Если исходить из этой закономерности, следующие важные события должны иметь место в 2024-2025-м, что, как известно, совпадает с завершением срока Путина и новыми выборами...

Конечно, можно считать это не более чем игрой, случайным подбором чисел. Что ж, пусть так. Но для постновогодних каникул и такая игрушка сгодится.