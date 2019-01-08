В Южной Америке стартовал ралли-марафон "Дакар", престижная автогонка с уже 40-летней историей.

Состоящий из десяти этапов маршрут полностью проходит по территории Перу, соревнования ведутся в пяти классах машин. Российских болельщиков прежде всего интересуют грузовики, где многие годы на лидирующих позициях "КАМАЗы", а также багги - здесь теперь выступает победитель "Дакара-2017" в зачете квадроциклов Сергей Карякин. По итогам первого этапа, прошедшего на маршруте от столицы Перу Лимы до городка Писко, лидерство сразу захватил экипаж "КАМАЗа" Эдуарда Николаева, действующего победителя "Дакара". Протяженность первого этапа составила 247 километров, из них - 84 км спецучастков. Большую часть дистанции машины ехали по песчаным дюнам.