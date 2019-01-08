С 1 января расширен список россиян, которые могут купить льготный авиабилет. Кроме студентов, пенсионеров и инвалидов такая возможность появилась и у многодетных семей.

С 2019 года субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении стало круглогодичным (с 1 января по 31 декабря 2019 года).

В 2018 году льготные полеты выполнялись только с весны до осени.

Теперь о ценах. Например, льготный билет по маршруту Москва - Владивосток обойдется в 7,4 тысячи рублей. Полная цена - примерно 25 тысяч рублей.

Перечень маршрутов и стоимость билетов вы можете найти на сайте "Российской газеты". Но обратите внимание: полеты в Крым из столицы не входят в перечень субсидируемых государством маршрутов.