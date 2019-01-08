Накануне новогодних праздников в компании сотрудников тюремного ведомства и российского Бюро Интерпола по трапу самолета в одном из отечественных аэропортов спустился Алексей Кузнецов. Этого человека отечественные правоохранительные органы обвиняют в крупном мошенничестве, растрате и легализации имущества на несколько миллиардов рублей.

Фактически уголовное дело против Кузнецова уже расследовано и, по мнению сотрудников Следственного комитета, оно может уже этой зимой отправиться в суд.

Напомним, что уголовное дело против бывшего подмосковного министра за годы ожидания, пока его фигуранта выдадут России, практически расследовано. Поэтому обвинение Кузнецову предъявили на второй день его приезда на родину.

Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для дальнейшего направления уголовного дела Кузнецова прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу. В деле Кузнецова больше 20 эпизодов преступлений. По версии следствия, сумма ущерба казне, которую вменяют ему и его группе, превышает 14 миллиардов рублей.

Кстати, не только в России, но и во Франции против Кузнецова и его бывшей жены также было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании преступных доходов, полученных в России. Но жена Кузнецова - гражданка США, ее нам не выдают, а недвижимость Кузнецова во Франции арестована.