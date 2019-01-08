Новости

Олимпийская чемпионка из Кореи обвинила тренера в изнасилованиях 20:05
Посольство России в Лондоне раскритиковало новые утечки по Скрипалю 19:30
В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля 19:13
В центре Львова избили почетного консула Бельгии 18:46
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы 18:33
"Спартак" расторг контракт с Романом Еременко 18:25
В Германии неизвестные жестоко избили депутата бундестага 17:54
Путин заявил, что можно субсидировать авиаперелеты артистов 17:30
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты 16:59
В экипировку "Ратник-3" интегрируют роботокомплексы и беспилотники 16:58
"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник" 16:53
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж 16:35
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами 16:23
Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости 16:14
Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве 16:05
Таксист из Uber обвиняется в убийстве шести человек в США 15:58
Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта 15:53
СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии 15:47
Путину показали проекты строительства культурно-образовательных центров 15:36
Самолет-шпион над Калифорнией сняли на видео 15:34
Премьер-министра Испании раскритиковали за сокрытие стоимости поездок 15:25
СМИ: В Иране арестован бывший военнослужащий из США 15:18
Фото: Анастасия Волочкова решила переехать из России 15:14
Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан 15:10
"Москва" пришлась по вкусу 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 19:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новый год за решеткой

Экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова вернули в Россию и предъявили обвинение
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
Накануне новогодних праздников в компании сотрудников тюремного ведомства и российского Бюро Интерпола по трапу самолета в одном из отечественных аэропортов спустился Алексей Кузнецов. Этого человека отечественные правоохранительные органы обвиняют в крупном мошенничестве, растрате и легализации имущества на несколько миллиардов рублей.

Фактически уголовное дело против Кузнецова уже расследовано и, по мнению сотрудников Следственного комитета, оно может уже этой зимой отправиться в суд.

Напомним, что уголовное дело против бывшего подмосковного министра за годы ожидания, пока его фигуранта выдадут России, практически расследовано. Поэтому обвинение Кузнецову предъявили на второй день его приезда на родину.

Экс-главу Удмуртии поместили под домашний арест

Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для дальнейшего направления уголовного дела Кузнецова прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу. В деле Кузнецова больше 20 эпизодов преступлений. По версии следствия, сумма ущерба казне, которую вменяют ему и его группе, превышает 14 миллиардов рублей.

Кстати, не только в России, но и во Франции против Кузнецова и его бывшей жены также было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании преступных доходов, полученных в России. Но жена Кузнецова - гражданка США, ее нам не выдают, а недвижимость Кузнецова во Франции арестована.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО
Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи