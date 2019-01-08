Каникулы закончились, новогоднее шоу в столице продолжается

Театр начинается с Тверской! Именно так шутят сейчас москвичи, которые встретили Новый год в центре столицы. Прямо на улице они могли стать зрителями более 100 спектаклей главного новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество". Пропустить яркие представления, цирковые шоу, концерты, к которым столица готовилась задолго до праздника, казалось преступлением.

Не удивительно, что лишь в новогоднюю ночь больше 2,6 миллиона москвичей и туристов вышли из-за столов с салатами и отправились в сказочное путешествие по нарядной столице и ее праздничным площадкам. Они присоединялись к дамам в пышных платьях и джентльменам в цилиндрах, мужикам в лаптях и рубахах - артистам из Москвы, Петербурга, Краснодара, Евпатории, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Австрии и Словакии. Центром народных гуляний в праздничную ночь стали главная магистраль столицы - улица Тверская, Красная площадь и парк "Зарядье". Сюда вышли прогуляться 930 тысяч жителей и гостей столицы. Как и в прошлом году, с 31 декабря по 2 января Тверская от Манежной до Пушкинской площади стала пешеходной. Декорации разделили улицу на четыре площадки, символизирующие разные эпохи - от 50-х годов до наших дней. Всюду - елки-витрины, 3D-скульптуры персонажей из любимых мультфильмов, пятиметровый диско-шар... А еще концертные площадки, где выступали популярные певцы и группы, такие как "Челси" и "Самоцветы". У большинства гостей фестиваля, особенно туристов, сбылась мечта - встретить Новый год под бой курантов на Красной площади. Последние четыре года сделать это было невозможно - площадь была закрыта для проведения съемок "Голубых огоньков". А в этом году - открыта, а попасть на нее могли все желающие без всяких спецпропусков! Поздравив друг друга, расцеловавшись под грохот часов, люди шли обратно - на Манежную площадь и улицу Тверскую, где аниматоры и актеры продолжали веселить народ.

Было где и согреться. В ресторанах и кафе на площадках фестиваля гуляющие лишь за одну ночь съели более 35 тысяч горячих супов, котлет по-киевски, пельменей, около 29 тысяч сосисок. Особым спросом пользовались пирожки с разными начинками, киши, кулебяки, круассаны и хот-доги - их съели 52,5 тысячи. А еще выпили 43 стакана горячего чая и кофе и 67,7 тысячи порций глинтвейна.

На ВДНХ тем временем москвичи и гости столицы гуляли в "Городе зимы", который объединил все зимние развлечения. На катке "Ракета", к примеру, выступили группы Tesla Boy, "Моя Мишель" и Vanyn, а в павильоне "Керлинг" и на площадке для игры в юкигассен прошли захватывающие состязания с участием всех желающих. Под выступление популярных музыкантов здесь прошел и незабываемый парад Дедов Морозов.

В новогоднюю ночь в парке Победы на Поклонной горе гостей ждал большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей. На сцене выступили певец Базиль, группа "Чи-ли", участник проекта "Голос", известные российские рэп-исполнители Птаха и Dino MC 47, звезды 1990-х годов: певец Никита, группы "Турбомода", "Рефлекс" и "Пропаганда". А еще в парке прошел танцевальный флешмоб с бенгальскими огнями.

Чтобы потанцевать, посмотреть спектакль и весело отдохнуть всей семьей, вовсе необязательно было ехать в центр города. Из 78 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" две трети в этом году находятся в округах Москвы. К примеру, в районах Бутово, Новокосино, Зябликово, Митино и Кузьминках развернулся грандиозный праздник, гости которого так же, как и в центре, посетили ярмарки, детские мастер-классы, концерты и спектакли для всей семьи. Их и сейчас украшают новогодние атрибуты - елки, гирлянды и карусели, а рядом раскинулись большие катки. "Путешествие в Рождество" в столице продлится до 13 января.

Первыми вспышки праздничных фейерверков увидели москвичи и туристы в районе Большого Москворецкого моста, в парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ. Тут небо озарилось красочными узорами ровно в полночь. На остальных площадках фейерверки запустили в час ночи. В общей сложности пиротехнические шоу в честь Нового года увидели на 31 площадке, в том числе в 18 парках столицы. Насладиться красочными фейерверками смогли жители всех московских округов. Многие сами зажигали огни, для этого в городе специально оборудовали 92 площадки.

Кстати, в новогоднюю ночь можно было без проблем добраться в любую точку Москвы - поезда метро курсировали всю ночь и стали основным перевозчиком москвичей и гостей города.