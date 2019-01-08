Под Вязьмой стартовал автопробег "Имя воина"

В Спасо-Богородицком монастыре под Вязьмой в Рождество стартовал автопробег по местам жесточайших боев Великой Отечественной войны "Имя воина" .

... Мороз. Поклонный крест. Обелиск на кургане. Мемориал. И купол высокого неба. За полем в снегах поблескивает деревушка, у дороги детвора катается на санках.

В снегах утопает строящийся монастырь. Над ним строительный кран. В праздники храм оживает, прихожане зажигают свечи перед его аристократичным иконостасом, поминальной книгой воинов.

Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь строится на земле, пропитанной кровью. Здесь в "Вяземском котле" в ходе немецкой операции "Тайфун" в октябре 1941 года погибли и были взяты в плен около миллиона человек. Немецкая группа "Центр" в районе западнее Вязьмы прорвала оборону советских войск. В ночь с 12-го на 13-е октября значительная часть ополченцев смогла прорваться. Однако там они попали в окружение - только теперь уже 4-й немецкой армии. 13-го октября местность в районе дороги Смоленск - Вязьма была очищена. Дорога на Москву была открыта.

Наступили морозы, выпал первый снег. Бесконечные потоки русских пленных, а среди них было много строителей и гражданских, шли по автостраде на запад.

На этих страницах войны 50 лет стоял гриф "секретно". Чем же на самом деле была Вяземская битва: военным поражением или стратегической победой? И почему Святейший патриарх Кирилл назвал это сражение "Русской голгофой", дав благословение на строительство Спасо-Богородицкого скита, а затем и монастыря.

- Я здесь уже 26 лет, - рассказывает настоятельница монастыря Ангелина (Нестерова). Построен и действует храм Покрова Пресвятой Богородицы, завершаются работы над надвратным храмом в честь Спаса Нерукотворного образа, сестринским и административными корпусами. 2018 год был тяжелым. Стройка приостановилась из-за трудностей с деньгами. Храм Спаса Нерукотворного подвели под купол, установили окна, двери, решетки. Дорогое это дело. Мы с деньгами не связаны. Благотворители все делают за свои деньги - монастырь предоставляет им чертежи.

Строительство монастыря - народная стройка?

Ангелина (Нестерова): Мировая. Из Австралии приходит помощь, из Норвегии. Более 3000 имен жертвователей записано на кирпичики, которые встраиваются в стену монастыря.

Почему о "Вяземском котле" замалчивалось?

Ангелина (Нестерова): Это не была победа. Нас разгромили за две недели. Но если бы не Вяземское сражение, сдали бы Москву. А так появилась передышка, подтянулись силы из Сибири.

Монастырь - территория образующая, а монашки, которых хоть и три сегодня, - духовный спецназ. Это должно кому-то не нравиться.

Ангелина (Нестерова): Мы на таком святом месте, что те воины, которые ушли ко Господу в годы Великой Отечественной войны, как мученики предстоят Небесному престолу и сражаются за нас. В настоящее время в синодике монастыря 15 000 имен воинов.

Раньше в деревнях на месте красного угла, откуда убрали иконы, было много фотографий родных. А воины - родня. И мы собрали под стекло в рамы фотографии воинов Первой мировой войны, Красной армии, женщин Великой отечественной войны, мужчин Великой отечественной войны, воинов, выживших в тяжелые времена, чтобы страна развивалась дальше.

Кому же пришла идея строительства монастыря?

Ангелина (Нестерова): Господу Богу. Идея витала в народе, озвучил ее Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в бытность митрополит Смоленский и Калининградский. Святейший патриарх назвал битву 1945 года на Вяземском поле "Русской голгофой" и благословил основать здесь монастырь. Сначала построили в скиту деревянный храм святого покровителя русского воинства Феодора Стратилата, чтобы ежедневно молится за погибших солдат.

Спасо-Богородицкий монастырь поминовения воинов, погибших в Великой Отечественной войне, (первый в послереволюционной России - прим. ред.) возводится на том самом месте, где был удачный прорыв из "Вяземского котла", и на месте, с которым предание связывает чудесное явление Пресвятой Богородицы.Одна из почитаемых святынь монастыря - икона "Одигитрия Вяземская ратная" написана по благословению духовного отца настоятельницы игумении Ангелины, фронтовика, насельника Троице-Сергиевой лавры схиархимандрита Михаила (Балаева). Когда в октябре 1941 года определялись места прорыва из окружения, направлений было несколько. Солдат, который рассказывал эту историю отцу Михаилу, упомянул и о том, что, когда выходили по реке Курьяновке от села Богородицкое, увидели, как шла женщина" в темной одежде и как бы рукой звала за собой. Пригнувшись, мы побежали за ней. Пробежали так километров пять. Потом она стала подниматься в небо и удалилась, а мы остановились, поняв, что бой уже идет за нашими спинами".

После литургии с освященными списками с иконы "Одигитрия Вяземская ратная" мы отправились на Бородинское поле, где у подножия монумента на месте батареи Раевского в Бородинском сражении - 7 января в день победы русской армии над Наполеоном - один список иконы был передан музею-заповеднику "Бородинское поле", другой в дар Спасо-Бородинскому монастырю во имя устанавления символической связи между двумя полями ратного подвига - Вяземским и Бородинским.

Стоял лютый мороз. И идея посетить поля сражений под Бородино зимой оказалась поучительной.

- Экспедиция "Имя воина" посвящается Победе в Великой отечественной войне, - рассказывает президент благотворительного фонда "Строим монастырь" Галина Храмцова. - Цель экспедиции рассказать истории страны и рода через истории солдат - провести духовную связь между полями значимых боевых сражений.

Участники экспедиции в 2019 году посетят Куликово поле, Ржев, Брестскую крепость, Мамаев курган, Санкт-Петербург, Мурманск и другие духовно-переломные поля сражений в Великой Отечественной войне.